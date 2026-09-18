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Российские «элиты» теряют уверенность в Путине

  • 18.09.2026, 5:43
Российские «элиты» теряют уверенность в Путине
Иллюстрационное фото

В Кремле все чаще обсуждают отсутствие плана выхода из войны.

Недовольство российских «элит» главой Кремля Владимиром Путиным нарастает. И главная причина - это неспособность выбраться из войны против Украины.

Об этом пишет влиятельный российский ресурс «ВЧК-ОГПУ», который связывают со спецслужбами РФ.

По его данным, российские «элиты» гложет неизвестность. Они осознали, что у Путина нет никакого плана.

«Недовольство в элитах и у чиновников на данный момент вызвано тем, что Путин не может однозначно обозначить дальнейшие перспективы для страны в целом и для самих элит в частности. Также напряжение вызывает то, что у него не получается решить вопрос по затянувшемуся военному конфликту и все чаще обсуждается, что никакого плана на самом деле нет, а система катится по инерции в ожидании непонятно чего», - сообщил «ВЧК-ОГПУ».

В тревоге, по его данным, и ближайший круг российского диктатора. Там осознают, что режим близится к своему концу и думают о том, что будет с ними дальше. «Самое ближнее

«Самое ближнее окружение Путина (Ковальчук, Ротенберг, Патрушев, Чемезов, Сечин) - все они понимают, что время уходит и надо готовить альтернативные сценарии на период после Путина, иначе их и их семьи «порвут»», - сообщил канал.

Он уточнил, что Путин обсуждать эти темы отказывается.

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