Греки живут на пенсии дольше большинства европейцев 3 20.09.2026, 14:18

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Фото: Thomas Schoch, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Повышение пенсионного возраста на 2027 год не предусмотрено.

Люди, достигающие пенсионного возраста в Греции, могут рассчитывать примерно на 21 год жизни после выхода на пенсию, если это мужчины, и 24,4 года, если это женщины, – на основе правил пенсионного возраста ОЭСР за 2024 год в сочетании с данными Евростата об ожидаемой продолжительности жизни.

Оба показателя на 2,6 года выше средних по ЕС значений – 18,4 года для мужчин и 21,8 года для женщин. ОЭСР использует 62 года в качестве нормального пенсионного возраста Греции для международных сравнений. Ее модель предполагает, что работник начал полноценную карьеру в 22 года и завершил 40 лет отчислений к 62 годам, пишет GreekReporter.

Греческое законодательство также допускает полную пенсию в 67 лет при минимум 15 годах страхового стажа. Сокращенная пенсия может быть доступна в 62 года при минимум 15 годах стажа, при соблюдении дополнительных условий.

Пенсия в Греции может растянуться более чем на 20 лет

Официальные данные показывают, что фактический выход на пенсию часто происходит позже эталонного показателя ОЭСР. Доклад Европейской комиссии о старении за 2024 год установил средний возраст, в котором люди начинают получать пенсию по старости, досрочную пенсию или пенсию по инвалидности в Греции, на уровне 63,8 года в 2022 году. Средний показатель составил 63,6 года для мужчин и 64,1 года для женщин.

Эта более поздняя отправная точка меняет картину. Используя возраст, в котором люди фактически покидают рынок труда, Комиссия оценила, что у мужчин оставалось примерно 19,5 года жизни после выхода на пенсию, тогда как у женщин – около 22,6 года.

Разница в основном сводится к тому, с какого момента начинается отсчет. Начало отсчета с 62 лет дает больше пенсионных лет, чем начало ближе к 64 годам. Ни один из этих показателей не предсказывает точную продолжительность пенсии конкретного человека или то, как долго этот человек будет получать пенсионные выплаты.

Повышение пенсионного возраста на 2027 год не предусмотрено

Греция пересматривает пенсионный возраст в связи с изменениями ожидаемой продолжительности жизни в 65 лет. В феврале 2026 года Министерство труда заявило, что повышение возрастных ограничений для выхода на пенсию в стране на 2027 год не ожидается.

Оно также заявило, что последние греческие данные не подтвердили повышения, заложенные в более ранних долгосрочных прогнозах.

ОЭСР по-прежнему прогнозирует, что нормальный пенсионный возраст в Греции может в конечном итоге достичь 66 лет согласно нынешним правилам, связывающим будущие изменения с долголетием. Это долгосрочный прогноз, а не изменение, вступающее в силу в 2027 году.

Получение пенсии также не всегда означает полный уход с работы. С 1 января 2024 года пенсионеры, остающиеся в застрахованной занятости, как правило, сохраняют полную основную и дополнительную пенсию вместо прежнего сокращения на 30%, хотя применяются исключения.

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