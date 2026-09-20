В Минске таксист уснул за рулем и врезался в фонарь

В Минске таксист уснул за рулем и врезался в фонарь2
- 20.09.2026, 14:48
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Доставать его пришлось МЧС.
Сегодня утром в Минске 24-летний таксист на BYD вылетел с проезжей части и врезался в осветительную мачту. Сам он выбраться из машины не смог, пришлось вызывать МЧС, пишет Onlíner.
Все случилось вблизи дома №10 по улице Лейтенанта Кижеватова. Предварительно по версии ГАИ, водитель легковушки уснул за рулем.
После столкновения мужчина оказался зажат в машине. С помощью аварийно-спасательного оборудования спасатели МЧС деблокировали водителя и передали его медикам. Он проходит обследование в больнице.