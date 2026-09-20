закрыть
20 сентября 2026, воскресенье, 18:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске таксист уснул за рулем и врезался в фонарь

2
  • 20.09.2026, 14:48
  • 1,822
В Минске таксист уснул за рулем и врезался в фонарь

Доставать его пришлось МЧС.

Сегодня утром в Минске 24-летний таксист на BYD вылетел с проезжей части и врезался в осветительную мачту. Сам он выбраться из машины не смог, пришлось вызывать МЧС, пишет Onlíner.

Все случилось вблизи дома №10 по улице Лейтенанта Кижеватова. Предварительно по версии ГАИ, водитель легковушки уснул за рулем.

После столкновения мужчина оказался зажат в машине. С помощью аварийно-спасательного оборудования спасатели МЧС деблокировали водителя и передали его медикам. Он проходит обследование в больнице.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров
Путин нарвался в Европе на «вилку»
Путин нарвался в Европе на «вилку» Владимир Пастухов
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко Максим Плешко
В Москве боятся
В Москве боятся Леонид Невзлин