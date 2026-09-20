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Арина Соболенко показала, чем угощали ее и жениха на семейном застолье в Минске

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  • 20.09.2026, 15:18
  • 5,358
Арина Соболенко показала, чем угощали ее и жениха на семейном застолье в Минске

Из алкоголя на столе были советское шампанское, пиво и коньяк.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко показала, какое семейное застолье устроили ей в доме у бабушки, когда она вместе со своим женихом бразильским бизнесменом греческого происхождения Георгиосом Франгулисом приезжала летом в Минск. Видео опубликовано на YouTube-канале спортсменки.

Соболенко рассказала, что у нее были очень теплые отношения с бабушкой по материнской линии, с ней она жила с 14 до 18 лет и называет ее своей второй мамой. Она также поделилась воспоминаниями, что, возвращаясь с тренировки, всегда срывала вишни с дерева у дома и ела их, повторив то же самое на камеру.

Знакомя бабушку со своим женихом, она рассказала, что в детстве та накрывала ей целый «шведский стол» на завтрак — все, что пожелаешь.

В честь приезда гостей родственники Соболенко тоже постарались: на столе — традиционные для белорусских застолий блюда — мясо по-французски, пюре, салаты, скумбрия, бутерброды с красной икрой и красной рыбой, хлеб, соленья.

Когда жених поинтересовался, что это за мясо на столе, Соболенко пояснила, что это говядина или свинина с сыром, и «это очень вкусно».

Из алкоголя — советское шампанское, пиво и коньяк. Мама теннисистки Юлия пояснила жениху, что коньяк любит бабушка, а пить во время таких встреч — это традиция «все пьют, и потом так делают вот так» (чокаются).

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