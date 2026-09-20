В Барановичах сносят изюминку городской архитектуры 2 20.09.2026, 15:40

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Фото: "Наш край"

Речь идет о деревянных домах, построенных 80 лет назад.

Один из старых деревянных домов снесли в Барановичах. Такая же участь ждет и остальные подобные постройки, рассказывает районная газета «Наш край».

Речь идет о двухэтажках, которые стояли на ул. Мицкевича и Гагарина. Старожилы называют их изюминкой городской архитектуры и внешне они действительно примечательны.

Дома были построены еще в 1947 году, рядом с ними разместили деревянные сараи, чтобы жильцы домов №3 и 5 на улице Мицкевича и Гагарина, 55 могли хранить там уголь и дрова для отопления своих квартир.

Фото: "Наш край"

Дома спокойно простояли до 2008 года. Тогда решением Брестского облисполкома их признали не соответствующими санитарным нормам и непригодными для проживания.

Большинство жильцов расселили по новым квартирам. В 2024-м начали и спустя два года снесли и неприглядные сараи.

Первым под снос пошел дом №1 на Мицкевича – на его месте построили ресторан Маk.by. Сейчас же ЖКУЭ принялось за вторую пятиэтажку.

Фото: "Наш край"

Остаются еще два дома – по ул. Мицкевича, 3 и Гагарина, 55. Жильцов в этих двухэтажках уже нет, но пока еще не все они, по информации начальника техотдела ЖРЭУ Владимира Ковша, юридически оформили документы на старое жилье по переходу права собственности.

Но после того как формальности будут соблюдены, и эти дома пойдут под снос.

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