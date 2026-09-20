Когда и как произойдет падение России: прозвучали неизвестные ранее факты 5 20.09.2026, 9:38

10,838

Петр Черник

Процесс уже запущен.

Падение империй идет постепенно, что сейчас и происходит с Россией, пояснил военный эксперт Петр Черник. Есть исторические примеры, когда сотни лет было положено на то, чтобы обрушить империю, поэтому ожидать быстрого обвала России не стоит, поскольку он не произойдет.

Своими ощущениями по срокам падения Российской Федерации военный эксперт поделился со зрителями телеканала «Армія ТВ» на YouTube, пишет «Диалог.UA».

«Я не сомневаюсь, что через год-полтора будет бум нефтепроводной нефти на Ближнем Востоке. Стратегически движется правильно. Медведь медленно затягивается, но торопимся. В чем феноменальность империи? Я сейчас расскажу то, о чем не часто говорят. Империи не падают резко. Создаются исторические предпосылки. Варвары сто лет атаковали Рим, но упал он не сразу», - озвучил свой прогноз для России Черник.

Свои слова Черник подкрепил фактами из мировой истории: «Османы проиграли битву в 1683 году Священной лиге, и это остановило их инвазию в Европу, но окончательно Османская империя упала по итогам Первой мировой войны, и это при том, что англичане тщательно работали над этим завалом несколько веков, поэтому не торопимся, хотя стратегически колесо истории точно движется на нашей стороне. Главное, чтобы это движение набирало все больших и больших оборотов, и оно реально набирает».

Также эксперт ответил на вопрос, каковы могут быть потери России после вступления в силу закона Линдси Грэма: «Давайте поставим точку, чтобы не приходилось больше повторять: Китай - это отдельная философия, это отдельная тема. Китай, вероятнее всего, не остановится, потому что для него это не критически. Резко все происходить не будет. Все будет происходить очень постепенно, но до 20% сбыта нефти Россия может потерять, а это много».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com