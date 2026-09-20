Партизаны повредили ключевой участок железной дороги в российском Таганроге 1 20.09.2026, 10:13

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Он является главным узлом и распределительной станцией для всей Приазовской магистрали.

Агенты «АТЕШ» совершили успешную диверсию на ключевом участке железной дороги в российском Таганроге. Он является главным входным узлом и распределительной станцией для всей Приазовской магистрали, обеспечивающей поставку южной группировки войск РФ.

Об этом сообщает Telegram партизанского движения «АТЕШ».

Партизаны отметили, что вывод стрелочного перевода из строя блокирует движение эшелонов на важнейшей артерии, связывающей Ростовскую область с Мариуполем, Крымом и южным фронтом.

Это нарушает график опрокидывания боеприпасов, техники и горючего для подразделений, ведущих бои на Угледарском, Ореховском и Херсонском направлениях, и приводит к масштабным задержкам в поставках.

В «АТЕШ» подчеркнули, что точечные повреждения инфраструктуры в глубоком тылу остаются эффективным способом срыва снабжения.

В частности, учитывая нагрузку на эту магистраль, даже временная остановка движения создает цепочку задержек по всей линии южного фронта.

«Путин не планирует останавливать войну, несмотря на огромные потери, и готовит широкую мобилизацию. Российскую армию и путинский режим необходимо остановить ради всеобщего блага», - подчеркнули в партизанском движении.

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