«Лукашенко загнан в угол и видит свой потолок» 7 20.09.2026, 9:57

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Фото: Getty Images

Запад будет придерживаться санкционного курса по отношению к диктатору.

Историк и политолог Роза Турарбекова написала о том, почему освобождать политзаключенных будет все труднее и как это зависит от войны в Украине:

— Освобождение политзаключенных, как и в целом возобновление переговоров — это хорошее. Плохо, что выпустили только 25, а не 200-300 как было обещано. Не буду тут ерничать. Но, хотела бы отметить, что трудности в переговорном процессе закономерны.

В чем тут закономерность? В том, что санкций для торга все меньше, а политзаключенных очень много. Идет торг, совершенно открыто. Такова реальность переговоров. Такой метод. Торг, кстати, самый распространенный метод для жестких переговоров с диктаторами или когда власть делят.

Так почему же возникают трудности? Мал пакет взаимных уступок, а ограничений много. Потолок почти достигнут. Это не вина Коула, что процесс освобождения не приводит к прекращению репрессий. Потому что он свою миссию видит в освобождении, а не предотвращении. Последнее он пытается озвучить, но встречного понимания нет.

Что же хорошего в последнем освобождении? А то, что оно состоялось. Почти весь список — это люди известные и те, кто получил страшные сроки, такие как Таня Кузина (10 лет). Спасение этих людей стоит дорогого. И, главное, есть надежда на продолжение.

Потолок определяется просто — наличием санкций и обсуждение возврата посольства. Последнее, кстати, оставили напоследок.

Сколько бы я не думала, но главное — это контекст войны. Ее эхо в Европе. Трамп хочет прекратить войну, но она не прекращается. А это значит, что у Коула миссия разблокировать транзит почти невыполнима. Это и есть потолок. Лукашенко хочет открытия балтийских портов, а не выходит. Это означает, что освобождать будет все труднее.

Оптика войны имеет все большее значение.

С другой стороны, несмотря на блокировку российско-украинских переговоров, идет торг между Минском и Вашингтоном. А это означает, что есть надежда на начало и российско-украинских переговоров. Если они начнутся и будет прогресс, тогда положение Беларуси изменится и вполне возможна разблокировка балтийских портов.

Многое значит позиция Украины. Она жесткая в отношении Минска. Это означает, что Европа пока будет придерживаться старого санкционного курса. Украина может и поменять позицию в отношении Минска, но условия смены позиции — это гарантии безопасности для Киева.

Разблокировка портов для Беларуси, как и в целом отмена европейских санкций, связана с прекращением огня в Украине и гарантий безопасности для нее. Снова мы вернулись к исходной точке. Лукашенко должен измениться, либо надо поменять его.

Да, несмотря на этот замкнутый круг, всегда есть опции позитивного развития. Просто пока никто (Лукашенко, Путин) не хочет изменить ситуацию в позитивном ключе. Отсюда весь этот бред Лукашенко насчет отсутствия политзаключенных. Он слишком хорошо видит свой потолок.

Это означает, что он загнан в угол и может открыть торги не за порты, а за что-то другое. Только для этого осознания нужно некоторое время. Надеюсь, что оно скоро настанет. Возможно, через некоторое время мы увидим смену позиции Лукашенко, который не хочет терять американцев.

Вот на это и Надежда.

Либо случится срыв переговоров.

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