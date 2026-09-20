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Россияне бежали после удара ГУР по складу боеприпасов в Запорожской области

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  • 20.09.2026, 9:19
  • 5,380
Россияне бежали после удара ГУР по складу боеприпасов в Запорожской области

Мощная детонация вызвала панику в войсках оккупантов.

19 сентября стало известно, что операторы Департамента активных действий Главного управления разведки Минобороны Украины вычислили местонахождение склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов на Запорожском направлении.

После обнаружения объекта украинские военнослужащие дождались, когда подразделение армии РФ прибудет на место, а затем нанесли первый удар.

Как можно заметить на видео, опубликованном на YouTube-канале ДАД ГУР Минобороны Украины, российские солдаты начали разбегаться после первого прилета.

Второй удар беспилотника вызвал взрыв, в дальнейшем началась мощная повторная детонация, приведшая к разрушению склада.

«Устроили огромный бум в Запорожской области, весь стратегический запас превратился в громкое и феерическое событие», - констатировали в Департаменте активных действий ГУР.

Украинские разведчики посоветовали россиянам провести разведку на руинах, чтобы установить, кто из их сослуживцев успел сбежать.

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