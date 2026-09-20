Дроны массировано атаковали Москву и Подмосковье 16 20.09.2026, 8:27

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Иллюстративное фото: Данные ИИ

Вспыхнули мощные пожары на складском комплексе, ТЭЦ и НПЗ.

Ночью 20 сентября Московская область РФ подверглась массированной атаке дронов. В результате атаки вспыхнул мощный пожар на складском комплексе в населённом пункте Софино, пишет OBOZ.UA.

Также сообщается о поражении НПЗ в Капотне и ударе по ТЭЦ в Люберцах. Кадры с мест событий, снятые очевидцами, собрал Telegram-канал Exilenova+.

Атака на Софьино

В результате массированной атаки дронов в населенном пункте Софьино Московской области еще с ночи бушует мощный пожар.

«Сообщается об атаке на складские помещения», – отмечали в Exilenova+.

В примосковный регион России этой ночью прилетели дроны FP-1.

«Силы обороны с помощью дронов FP-1 уничтожили очередной складской комплекс в Подмосковье. По предварительным данным, горят склады компании «Современные складские технологии», – сообщили утром в компании Fire Point, производящей эти беспилотники.

На некоторых российских каналах появились сообщения о пожаре в логистическом технопарке «Софьино», общая площадь которого составляет около 850 тыс. кв. м.

Особенно эпично выглядели кадры с российским ЗРПК «Панцирь» на фоне масштабного пожара.

Атака на Люберцы

Шумно было и в городе Дзержинский, входящем в городской округ Люберцы к юго-востоку от Москвы.

Там взрывы, по предварительным данным, раздавались в районе ТЭЦ-22.

При этом в разгар атаки жители Московской области фиксировали и «эффективную» работу ПВО, которая била прямо по жилым многоэтажкам.

Атака на Капотню

Дроны этой ночью долетели и до Капотни, где расположен Московский НПЗ.

По данным OSINT-канала world.militares, в результате атаки пожар вспыхнул на установке ЭЛОУ-АВТ-6 или вблизи неё.

Московский НПЗ является одним из ключевых объектов, обеспечивающих поставки топлива в Москву и Московскую область.

Его мощность составляет около 11–12 миллионов тонн нефти в год (номинально в отдельных источниках указывается до 14 млн тонн).

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