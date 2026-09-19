Трамп выгнал журналистов из Белого дома
- 19.09.2026, 23:00
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Те подают в суд и заявляют, что он нарушил Конституцию США.
Журналистке CNN Бетси Кляйн отказали во въезде в Белый дом и отозвали аккредитацию – всего через день после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что запретит журналистам CNN, MS NOW и Politico посещать брифинги в Белом доме, пишет Tagesschau.
Кляйн сообщила, что агент Секретной службы уведомил ее о деактивации аккредитации.
«Я спросила его, может ли он объяснить, почему мне отказали. Он сказал, что у него нет дополнительной информации», — сообщила Кляйн в прямом эфире утром 19 сентября.
Когда она стала настаивать, сотрудник посоветовал ей связаться с пресс-службой Белого дома.
Бетси Кляйн – постоянный корреспондент CNN в Белом доме. Коллега даже сделал ей предложение на территории резиденции несколько лет назад.
Корреспондент MS NOW Акайла Гарднер также сообщила , что агент Секретной службы попросил ее сдать пропуск: «Он сказал, что пропуск деактивирован. Я спросила, почему я не могу войти. Он ответил, что это не в его компетенции». Гарднер описала инцидент в прямом эфире стоя за ограждениями безопасности Белого дома.
В электронном письме, разосланном редакции, главный редактор Politico Джонатан Гринбергер написал: «Несколько минут назад наша коллега Шайенн Хаслетт попыталась войти в Белый дом. Секретная служба отказала ей во входе и конфисковала пропуск, дающий ей право доступа в Белый дом». В заявлении также говорилось, что они поддерживают ее и всех репортеров, освещающих события в Белом доме.
Телевещательные компании объявляют о мерах принятых CNN и MS NOW. СМИ объявили, что подадут в суд для защиты прав своих журналистов. Первая поправка к Конституции США гарантирует, среди прочего, свободу прессы.