Трамп выгнал журналистов из Белого дома 19.09.2026, 23:00

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Те подают в суд и заявляют, что он нарушил Конституцию США.

Журналистке CNN Бетси Кляйн отказали во въезде в Белый дом и отозвали аккредитацию – всего через день после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что запретит журналистам CNN, MS NOW и Politico посещать брифинги в Белом доме, пишет Tagesschau.

Кляйн сообщила, что агент Секретной службы уведомил ее о деактивации аккредитации.

«Я спросила его, может ли он объяснить, почему мне отказали. Он сказал, что у него нет дополнительной информации», — сообщила Кляйн в прямом эфире утром 19 сентября.

Когда она стала настаивать, сотрудник посоветовал ей связаться с пресс-службой Белого дома.

Бетси Кляйн – постоянный корреспондент CNN в Белом доме. Коллега даже сделал ей предложение на территории резиденции несколько лет назад.

Корреспондент MS NOW Акайла Гарднер также сообщила , что агент Секретной службы попросил ее сдать пропуск: «Он сказал, что пропуск деактивирован. Я спросила, почему я не могу войти. Он ответил, что это не в его компетенции». Гарднер описала инцидент в прямом эфире стоя за ограждениями безопасности Белого дома.

В электронном письме, разосланном редакции, главный редактор Politico Джонатан Гринбергер написал: «Несколько минут назад наша коллега Шайенн Хаслетт попыталась войти в Белый дом. Секретная служба отказала ей во входе и конфисковала пропуск, дающий ей право доступа в Белый дом». В заявлении также говорилось, что они поддерживают ее и всех репортеров, освещающих события в Белом доме.

Телевещательные компании объявляют о мерах принятых CNN и MS NOW. СМИ объявили, что подадут в суд для защиты прав своих журналистов. Первая поправка к Конституции США гарантирует, среди прочего, свободу прессы.

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