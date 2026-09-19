Украина призвала закрыть «Русские дома» во всех странах мира 6 19.09.2026, 21:15

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Русский дом в Берлине.

Фото: Википедия

Эти структуры используются Россией для дезинформации, дестабилизации и шпионажа.

Украина призвала правительства других стран закрыть сеть российских культурных центров «Русский дом». Министр иностранных дел Андрей Сибига в субботу, 19 сентября, в сети X заявил, что эти структуры используются Россией для дезинформации, дестабилизации и шпионажа.

По словам Сибиги, Украина официально обратилась к правительствам стран с призывом признать деятельность сети угрозой национальной безопасности и ограничить ее работу.

«Россия ведет глобальную борьбу за умы людей, используя разветвленную сеть инструментов и каналов, в том числе "Россотрудничество" и культурные центры под названием "Русский дом», - написал глава МИД.

Сыбига отметил, что Украина привела в обращении аргументы в пользу ограничения деятельности сети и полного закрытия ее центров. Он также заявил, что «Русские дома» продолжают работать как минимум в семи европейских странах, а российская культурная инфраструктура представлена также в других регионах мира.

Отдельно министр вспомнил решение Германии по «Русскому дому» в Берлине. 1 сентября правительство ФРГ объявило о прекращении действия соглашения, регулирующего работу центра. В то же время по условиям действующего соглашения окончательное прекращение его деятельности ожидается не ранее середины 2027 года.

Сыбига заявил, что такие центры не должны быть частью европейского пространства, если они используются для распространения российской пропаганды и влияния.

Ранее Германия связала решение по "Русскому дому" с реакцией на попытку атаки на аэропорт Лейпциг/Галле. Берлин возлагает ответственность за инцидент на российские спецслужбы, тогда как Москва эти обвинения отвергает.

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