Новый украинский дрон-перехватчик сбил реактивную российскую «Герань»

Это второе успешное применение украинской разработки.

Бойцы военной контрразведки Службы безопасности Украины сбили российский реактивный дрон «Герань-5» с помощью нового украинского дрона-перехватчика.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«Сегодня уже второе успешное применение Службой безопасности Украины нового украинского дрона-перехватчика. Бойцы военной контрразведки СБУ поразили российский реактивный дрон «Герань-5», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что военная контрразведка Службы безопасности Украины создала новый дрон-перехватчик для противодействия реактивным «Шахедам».

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