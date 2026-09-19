Новый украинский дрон-перехватчик сбил реактивную российскую «Герань»1
- 19.09.2026, 20:40
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Это второе успешное применение украинской разработки.
Бойцы военной контрразведки Службы безопасности Украины сбили российский реактивный дрон «Герань-5» с помощью нового украинского дрона-перехватчика.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
«Сегодня уже второе успешное применение Службой безопасности Украины нового украинского дрона-перехватчика. Бойцы военной контрразведки СБУ поразили российский реактивный дрон «Герань-5», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что военная контрразведка Службы безопасности Украины создала новый дрон-перехватчик для противодействия реактивным «Шахедам».