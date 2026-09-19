The Independent: Дроны у военных баз Великобритании фиксируются почти ежедневно 19.09.2026, 19:33

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Известно о 340 инцидентах в этом году.

Неизвестные дроны почти ежедневно фиксируются вблизи британских военных баз, пишет The Independent.

По данным, полученным изданием, за год, до августа 2026 года, на объектах Министерства обороны или вблизи них было зафиксировано около 340 инцидентов, связанных с дронами. В 2025 году было зарегистрировано 250 инцидентов — вдвое больше, чем 126, зафиксированных годом ранее.

Министерство обороны не предоставило подробностей о том, кто может стоять за этими угрозами, но эксперты утверждают, что очевидными виновниками являются враждебные субъекты, действующие в интересах Москвы или Тегерана. Эти впечатляющие цифры, полученные на основании законов о свободе информации, появились после того, как Польша предупредила, что Путин планирует атаку дронов на страну НАТО.

Бывший министр обороны от Консервативной партии и бывший капитан армии Тобиас Элвуд заявил, что резкий рост числа выявленных случаев использования беспилотников в Великобритании свидетельствует о том, что британских военных рассматривают «как цель».

Он отметил, что Россия и Иран «на 100 процентов» ответственны за многие из этих инцидентов.

Министерство обороны Великобритании заявило, что рост количества зафиксированных инцидентов свидетельствует об усовершенствовании системы отчетности, улучшении технологий обнаружения беспилотников и повышении осведомленности военнослужащих.

Министр по делам вооруженных сил Луиза Сендер-Джонс заявила The Independent, что правительство «чрезвычайно серьезно относится к угрозе, которую представляют вражеские дроны для объектов обороны». По ее словам, власти инвестируют в системы противодействия дронам и предоставляют военнослужащим новые полномочия по обезвреживанию беспилотников, угрожающих объектам обороны.

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