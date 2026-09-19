Как начнется развал РФ 17 19.09.2026, 18:47

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Местное население поддержит боевиков.

Украинский военный эксперт Олег Жданов считает, что развал российской империи начнется в республиках, желающих отсоединиться.

Тот факт, что Российская Федерация развалится, не требует доказательства, поскольку уже сейчас все к этому идет. Свой прогноз для России военный эксперт озвучил на канале в YouTube.

«В Москве размещен в одном из люксовых отелей штаб чеченского батальона, - напомнил эксперт. - Батальон чеченцев находится в городе Москва и может реагировать на кризисные ситуации, причем они вооружены.

Кстати, одно время ФСБ пыталось на них наехать, и там были стычки. Доходило до применения оружия, но потом Путин придавил ФСБ и сказал не трогать. А сейчас они вспомнили, что у Кадырова есть свои войска. За годы «СВО» он увеличил число вооруженных формирований, провел через них десятки тысяч человек и создал кадровый резерв, который федеральный центр не способен быстро переподчинить или вообще локализовать».

Олег Жданов отметил, что и «зеки», и «кадыровцы» изымают оружие, собирают его на поле боя и машинами отправляют на территорию Российской Федерации.

«А куда оно отправляется – одному Богу известно, - сказал он. - ФСБ не в состоянии контролировать ситуацию вот с такими неофициальными боевыми подразделениями, которые формируются, я думаю, не только в Чечне, но и в других регионах формируются боевые отряды, которые в любой момент могут выйти и взять власть в свои руки в тех регионах, где они находятся.

С учетом того, что там они все местные, то местное население поддержит этих боевиков. Вот так начнется развал Российской Федерации. Ждем не дождемся».

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