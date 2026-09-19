США пообещали «вложить все ресурсы» в модернизацию армии Армении 5 19.09.2026, 18:19

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО: FORT DRUM & 10TH MOUNTAIN DIVISION

Пентагон подтвердил свою поддержку оборонным реформам Еревана.

США продолжат поддерживать оборонные реформы в Армении, заявил зампомощника министра обороны США Эндрю Лумис на встрече с представителями Минобороны Армении, сообщает пресс-служба ведомства.

«Лумис отметил, что США продолжат поддерживать проводимые в Армении оборонные реформы, вкладывая все свои ресурсы в процессы трансформации армии, осуществляемые в рамках этих реформ, включая консультативную поддержку, обмен опытом и программы поддержки в других областях», — сказано в сообщении.

Армяно-американские консультации по вопросам обороны прошли 18 сентября в Ереване. В них приняли участие представители Минобороны Армении, командующий Национальной гвардией штата Канзас и представители Пентагона.

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