Белорусских биатлонистов отказались допускать к международным соревнованиям

Белорусских биатлонистов отказались допускать к международным соревнованиям1
- 19.09.2026, 18:37
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Российских спортсменов также не вернули.
На конгрессе в Берхтесгадене, Германия, Международный союз биатлона (IBU) подтвердил свое решение продлить дисквалификацию российских и белорусских биатлонистов на соревновательный сезон 2026/27, передает «Радыё Свабода».
ВБиатлонные власти официально подтвердили, что российские и белорусские биатлонисты останутся дисквалифицированными.
В июне 2026 года Российский союз биатлона направил в Международный союз биатлона документы, касающиеся соблюдения условий невмешательства в войну против Украины и российской армии.
По данным правления IBU, созданная специальная мониторинговая группа не выявила каких-либо существенных изменений, которые оправдали бы изменение статуса обеих федераций, которым запрещено участвовать в международных соревнованиях с 2022 года. В российских документах были обнаружены несоответствия.
Международные спортивные федерации и Международный олимпийский комитет (МОК) ввели ограничения в отношении российских и белорусских спортсменов после масштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, которому способствовал режим Лукашенко.