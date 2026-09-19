Белорусских биатлонистов отказались допускать к международным соревнованиям 1 19.09.2026, 18:37

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Российских спортсменов также не вернули.

На конгрессе в Берхтесгадене, Германия, Международный союз биатлона (IBU) подтвердил свое решение продлить дисквалификацию российских и белорусских биатлонистов на соревновательный сезон 2026/27, передает «Радыё Свабода».

ВБиатлонные власти официально подтвердили, что российские и белорусские биатлонисты останутся дисквалифицированными.

В июне 2026 года Российский союз биатлона направил в Международный союз биатлона документы, касающиеся соблюдения условий невмешательства в войну против Украины и российской армии.

По данным правления IBU, созданная специальная мониторинговая группа не выявила каких-либо существенных изменений, которые оправдали бы изменение статуса обеих федераций, которым запрещено участвовать в международных соревнованиях с 2022 года. В российских документах были обнаружены несоответствия.

Международные спортивные федерации и Международный олимпийский комитет (МОК) ввели ограничения в отношении российских и белорусских спортсменов после масштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, которому способствовал режим Лукашенко.

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