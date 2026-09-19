У 12% женщин нашли ген «суперзрения» 5 19.09.2026, 18:54

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Иллюстрационное фото

Правда, обычно он «спит».

До 12% женщин могут быть носительницами генов, которые потенциально дают дополнительный цветовой рецептор, а с ним и зрение, недоступное остальным людям, сообщает Popular Mechanics.

Обычное человеческое зрение трихроматическое – мы воспринимаем мир благодаря трем видам колбочек в сетчатке, улавливающим красные, зеленые и синие волны. Обладатели так называемой тетрахромазии имеют еще и четвертый рецептор, чувствительный к желто-зеленому спектру.

Примером может служить американская художница из Сан-Диего Кончетта Антико. Она называет себя «королевой цвета» и утверждает, что различает до 100 миллионов оттенков – примерно в 100 раз больше, чем остальные люди. Для художника это, по словам издания, настоящий джекпот в генетической лотерее.

Увидеть хотя бы часть того, что доступно таким людям, остальные могут разве что на ее полотнах. Антико исследует игру цвета и света в природе. На картине маслом «Между дьяволом и глубоким синим морем» из-за плотной завесы облаков в туманном небе выглядывает луна, освещая океан и скалу на переднем плане. Но сияние вокруг луны художница пишет не только желтым и белым, как можно было ожидать: там видно мягкое зеленое кольцо и даже вкрапления фиолетового и розового.

По словам Антико, это не творческая вольность. В разговоре с The Guardian в 2022 году она отметила:

«Я действительно рисую именно то, что вижу. Если это розовый цветок, а затем вы вдруг замечаете немного сиреневого или синего, то я действительно это видела».

Впрочем, дополнительный рецептор автоматически не делает человека обладателем «суперзрения», подчеркивают исследователи. Даже ученые, которые более десяти лет изучают эту способность Антико, не берутся с уверенностью утверждать, что она видит миллионы оттенков, недоступных другим.

Дело в том, что мы видим не только глазами, но и мозгом. Свет отражается от предмета и попадает на сетчатку, где находятся колбочки. Она преобразует его в электрические сигналы, которые затем обрабатывает мозг. Поэтому, как объясняют ученые, одного лишь четвертого типа колбочек недостаточно. Мозг должен сформировать нейронные пути, способные воспринимать дополнительные данные как отдельный источник цветовой информации.

В обзоре исследований тетрахромазии за 2019 год это описывается так:

«Даже при наличии четырех типов колбочек зрение может оставаться трихроматическим в том смысле, что для эксперимента по подбору цветов требуются лишь три переменные. Мы назвали это «слабой тетрахромазией». Более интересный случай – «сильная тетрахромазия», когда женщине для подбора цветов необходимы четыре независимых стимула».

Проще говоря, при «слабой» тетрахромазии четвертая колбочка присутствует, однако зрение все равно работает как обычное, «трехцветное».

Исследователи, работавшие с Антико, считают, что она относится к функциональным тетрахроматам. Они предполагают, что художнице удалось раскрыть эту способность благодаря постоянным тренировкам: она непрерывно пишет картины с семи лет, что помогло мозгу выстроить нужные нейронные связи. Впрочем, это пока лишь гипотеза.

Как отмечает исследовательница Кимберли Джеймсон, у большинства носительниц гена этого так и не происходит – без специальной стимуляции мозг просто игнорирует сигналы четвертого рецептора.

Генетический тест может показать наличие потенциала к тетрахромазии, однако не ответит на вопрос, является ли человек функциональным тетрахроматом, как Антико.

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