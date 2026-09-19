«И еще сказали в классе линолеум поменять» 21 19.09.2026, 22:25

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Иллюстрационное фото

Белорусы жалуются на поборы в школах.

Минчанка tatsiana_xleb рассказала, на что ей пришлось дополнительно потратить деньги в сентябре.

«80 рублей - на рабочие тетради, 22 рубля - за пользование книгами, - пишет она. -На воду пока по 10 рублей, 50 рублей еще требуют на полотенца, мыло и все такое для школы.

И еще сказали в классе поменять линолеум родителям , все закупить и поменять».

Пользователи соцсети посоветовали не соглашаться с поборами и отказываться отдавать деньги. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- Просто откажитесь сдавать Ну побухтят на вас месяц и забудут.

- На ремонт в кабинетах деньги выделяет государство, мыло тоже выдает завхоз школы.

- Линолеум- это нужды школы, как и полотенца, мыло и т.п. А недавно было сказано, что запрещены поборы на такие нужды.

- А я, когда в школе работала, даже мел себе на урок покупала. Стыд и позор школе, которая не в состоянии обеспечить учителя мелом, а в кабинет повесить жалюзи.

- Ужас берет как подумаю про всякие там контурные карты по всем предметам в дальнейшем.

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