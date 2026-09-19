Ученые рассказали о пользе сна в выходные дни

Ученые рассказали о пользе сна в выходные дни3
- 19.09.2026, 16:13
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Новое исследование удивило результатом.
Ученые проанализировали данные почти 41 тыс. взрослых за период 2016–2023 годов, пишет Prevention. Отмечается, что исследователи сравнили продолжительность сна участников в рабочие и нерабочие дни, а затем сопоставили эти показатели со случаями повышенного артериального давления.
По словам автора исследования Навон Ли из Медицинского колледжа Университета Кореи, примерно 1 час 26 минут дополнительного сна в выходные дни были связаны с примерно на 9% более низкой вероятностью гипертонии.
Такая связь особенно заметно проявлялась среди участников, ведущих малоподвижный образ жизни.