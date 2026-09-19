Операция «Вивальди»: ВСУ освободили новые населенные пункты в Донецкой области 26 19.09.2026, 14:55

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Фото: Getty Images

Противник на этом отрезке разбит и дезорганизован.

Украинские военные продолжают наступление на севере Донецкой области в рамках операции «Вивальди». В течение недели Силы обороны осуществили новые продвижения, в частности, зачистили и освободили населенные пункты.

Об этом начальник штаба и заместитель командира Третьего армейского корпуса Петр Горбатенко рассказал в эфире «Суспільне Студія».

По его словам, работающие на Лиманском направлениях бойцы корпуса и других подразделений Сил обороны продолжают наступление в рамках первого этапа операции «Вивальди».

Утраты русской армии убитыми, ранеными и пленными превосходят ожидания.

«За неделю также продолжаем продвижение. Соответственно, в ближайшее время сообщим вам новые детали по ведению операции и новые результаты относительно ее успехов. Мы продолжаем двигаться. То, что было заявлено - это одна цифра, она будет увеличиваться со временем», - сказал Горбатенко.

Он отметил, что будут поступать новые данные об успехах и освобожденных населенных пунктах, просто не все можно раскрывать и проговаривать.

«Противник на данном отрезке разбит, дезорганизован. Пытается перебрасывать туда, на закрытие прорыва, подразделения специального назначения, просто перемалывая их на «мясо», не достигая никакого успеха», - добавил заместитель командира.

Фото: deepstatemap.live

Военный рассказал, что кроме официального подтвержденного освобождения Среднего, а также зачистки Коровьего Яра, Новоселовки, Яровой и Александровки, украинским военным удалось зачистить Рай-Александровку и другие населенные пункты, которые пока не могут разглашать по тактическим соображениям.

«Также еще есть освобожденные села, но не называем их по причине, что не можем себе не позволить воспользоваться глупостью противника и его введением самих себя в заблуждение. Поэтому пока кое-что должны держать в тайне», - отметил он.

По словам Горбатенко, войска РФ пытаются противодействовать наступлению, однако теряют еще больше людей. Кроме пехотных атак, оккупанты обстреливают тыловые города подразделений в Харьковской и Донецкой областях.

«Тактика россиян в целом не меняется. Это просто «мясные» штурмы, а также массированные удары по тыловым районам, особенно по крупным населенным пунктам с большим количеством местного населения, таким как Изюм, Балаклея, Славянск, Краматорск. Противник наносит ракетно-бомбовые удары, применяя авиацию и «Шахеды», - рассказал он.

Операция «Вивальди»

Напомним, третий армейский корпус начал наступательную операцию «Вивальди» на севере Донецкой области. Уже известно о зачистке нескольких населённых пунктов.

В частности, украинские военные без потерь выбили россиян из поселка Среднее, полностью зачистив и взяв под контроль населенный пункт.

Кроме того, Силам обороны удалось освободить территорию больше Житомира. В ходе боев украинские воины ликвидировали замаскированного противника и создали плацдарм для дальнейшего наступления в регионе.

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