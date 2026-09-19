Тысячи гостей пришли во Дворец искусства в Минске 5 19.09.2026, 15:26

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Фото: onliner

Стало известно, что вызвало такой ажиотаж.

Вечером в пятницу во Дворце искусства стартовал «Осенний салон». В течение нескольких недель посетители смогут увидеть более 500 работ от двух сотен молодых художников. Каждую представленную картину, графику и скульптуру отбирало жюри: в этом году для участия поступило около 1000 заявок. В вечер открытия вход на одно из главных арт-событий года был свободным, а прийти в залы можно было вплоть до 23:00. Как это было — в нашем фоторепортаже.

Официальный старт был назначен на 19:00. Учитывая стабильный ажиотаж, сперва мы прошлись по залам за час до открытия, пишет Onlíner.

Фото: onliner

В рамках «Осеннего салона» художники представляют арт во всех его проявлениях: живопись, графику, фотографию, скульптуру, декоративно-прикладное искусство и инсталляции.

Фото: onliner

«К участию в проекте приглашаются молодые художники в возрасте от 18 до 40 лет (включительно) с работами, созданными за последние три года в любых техниках и видах изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, монументально-декоративное искусство, инсталляция и арт-объект, декоративно-прикладное искусство, фотография, цифровое искусство, перформативные практики, видеоарт).

Фото: onliner

Не допускается плагиат, а также работы, которые участвовали в фестивале «Арт-Минск» или «Осенний салон» с «Белгазпромбанком» ранее», — следует из правил.

Фото: onliner

Фото: onliner

Каждый желающий принять участие должен был отправить заявку и приложить к ней не более трех работ или серий. Дальше участников отбирало жюри.

Фото: onliner

Первые гости собрались задолго до официального старта. В 19:00 залы Дворца искусства открылись и тут же наполнились желающими увидеть современный арт.

Фото: onliner

«Основной целью «Осеннего салона» является популяризация искусства и знакомство зрителей с произведениями молодых художников Беларуси», — пишут на сайте проекта.

Фото: onliner

Фото: onliner

При этом можно не только погрузиться в мир современного искусства, но и купить понравившуюся картину или скульптуру. Более 90% представленных работ доступны к покупке на платформе Artcenter.by. Там же можно подсмотреть и цены: например, арт-объекты можно найти и за 155 рублей, и за 7 тысяч, и за 12 тысяч.

Фото: onliner

Кстати, каждый пришедший может принять участие в голосовании и поддержать понравившегося художника. По окончании выставки их наградят призами от партнеров проекта.

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Традиционно в рамках «Осеннего салона» проходят самые разные мероприятия: лекции, встречи и мастер-классы.

Фото: onliner

Одним из ярких событий станет «Ночь Осеннего салона», объединяющая музыку, образовательные проекты и встречи с художниками. Следить за расписанием мероприятий можно в Instagram проекта.

Фото: onliner

Фото: onliner

Попасть на «Осенний салон» во Дворце искусства можно с 18 сентября по 18 октября 2026 года. Время работы экспозиции: понедельник — четверг с 11:00 до 20:00, пятница — воскресенье с 11:00 до 21:00. Стоимость билетов: 25 рублей — полный, 15 рублей — льготный. А еще за 30 рублей можно купить специальный зообилет — часть средств перечислят зоозащитным организациям.

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

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