Мелитина Станюта показала, как прошел ее девичник в Варшаве 2 19.09.2026, 14:12

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Мелитина Станюта

Фото: Instagram.com/melitinastaniouta

Свадьба известной гимнастки запланирована на октябрь 2026 года.

Чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Мелитина Станюта опубликовала в сторис своего Instagram фото своего девичника. Он прошел в Варшаве, заметило издание Tribuna.by.

Девичник у Станюты был довольно скромный — лишь она и три подруги. Сама гимнастка выбрала для мероприятия белые брюки и короткий топ. На голову она надела фату.

Фото: Instagram.com/melitinastaniouta

Фото: Instagram.com/melitinastaniouta

Фото: Instagram.com/melitinastaniouta

Фото: Instagram.com/melitinastaniouta

Ранее Станюта сообщала, что свадьба запланирована на октябрь 2026 года.

Напомним, 17 декабря прошлого года беларусская гимнастка сообщила, что обручилась с женихом — гражданином Франции.

— Это было предложение-путешествие: «Собирай свои чемоданы, мы уезжаем через 24 часа». Было чудесно, а вечером он пригласил меня в ресторан Roditop и попросил персонал закрыть террасу на этот момент — с видом на очаровательный старый город Праги, — рассказывала позже Мелитина. Она отметила, что ее избранник сделал предложение не только на французском, но и на белорусском.

Она не раскрыла имя жениха, но рассказала несколько фактов о нем и себе:

«У нас одинаковый знак зодиака — Скорпион;

У нас разница в возрасте 371 день (он старше);

Он бретонец (север Франции);

У нас одинаковая марка машины (совпадение);

Он владеет четырьмя языками, я — пятью».

Мелитина Станюта — 32-летняя белорусская гимнастка, многократная призерка чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь (2015). Правнучка советской белорусской актрисы Стефании Станюты.

В 2020 году Мелитина подписала письмо спортсменов за новые честные выборы и против насилия белорусской власти.

«Честно говоря, я вообще сомневаюсь, что когда-нибудь созрею для серьезных отношений. По крайней мере, пока не закончу со спортом — замуж точно не пойду», — рассказывала когда-то 18-летняя Станюта.

Спортивную карьеру она завершила в 2016 году, тогда же обсуждался ее роман с кикбоксером Виталием Гурковым. До 2020 года Станюта работала на белорусском телевидении.

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