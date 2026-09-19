Швейцария расширила санкции против режима Лукашенко 19.09.2026, 13:30

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Пять дней ее новый посол приступил к работе в Минске.

Швейцария присоединилась к пакету санкций Евросоюза против Беларуси, принятому в апреле этого года. Федеральный совет утвердил ограничения, вступившие в силу 19 сентября. Решение принято всего через пять дней после того, как в Минске начал работу новый руководитель дипмиссии этой страны.

Как сообщает Государственный секретариат по экономике, новые меры направлены на синхронизацию с европейскими ограничениями от 23 апреля. В правительстве Швейцарии подчеркнули, что пошли на этот шаг из-за продолжающейся поддержки, которую власти Беларуси оказывают России в войне против Украины.

В торговой сфере расширяется запрет на экспорт продукции и технологий, которые могут способствовать военному, технологическому или промышленному развитию. Дополнительно вводится эмбарго на ввоз экономически значимых товаров, приносящих существенные доходы для официального Минска.

В финансовом секторе Берн запретил транзакции с определенными криптовалютами и цифровыми деньгами центробанков — в том числе с белорусским цифровым рублем. Под блокировку попали операции с поставщиками криптоактивов и децентрализованными платформами, базирующимися в нашей стране.

Кроме того, швейцарские власти закрыли предоставление ряда сервисов. Запрещено оказывать услуги по управлению информационной безопасностью государственным органам и корпорациям, а также помощь, напрямую связанную с туристической деятельностью.

Отметим, что расширение санкций произошло через пять дней после того, как новый посол Швейцарии Штефан Эстерманн официально приступил к работе в Минске. 14 сентября он вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Игорю Секрете. Предшественница Эстерманна, Кристина Хонеггер-Золотухин, покинула свой пост в июле 2026-го.

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