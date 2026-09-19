Разведка Литвы: Россия готовит «атаки под чужим флагом» в Европе

Разведка Литвы: Россия готовит «атаки под чужим флагом» в Европе10
- 19.09.2026, 12:59
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Разведчики получили информацию о подробностях возможной операции.
Москва может попытаться проверить готовность НАТО к коллективному ответу. Литва заявила, что располагает данными о возможной российской операции.
Об этом сообщает Delfi.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Вильнюс располагает той же разведывательной информацией о возможных гибридных атаках России, что и другие страны региона и союзники. Речь идет, в частности, о возможной российской операции «под чужим флагом».
«Хочу всех заверить, что Литва имеет ту же разведывательную информацию, что и другие страны региона и страны, разместившие здесь свои силы», - подчеркнул он.
Будрис отметил, что обсуждал эту информацию с генеральным секретарем НАТО, его заместителем и командующими вооруженными силами европейских стран. По его словам, он хотел убедиться, что союзники все равно оценивают возможную угрозу.
«Я хотел убедиться, что мы говорим об одном и том же. Новость такая – да, речь идет об одном и том же. Такая же информация есть у Литвы, мы говорили об этом как о возможной операции под чужим флагом со стороны России», - подчеркнул Будрис.
Министр добавил, что публичные предупреждения европейских политиков о возможных действиях РФ являются частью скоординированной кампании. Их цель – показать Москве, что союзники готовы реагировать на провокации и не позволят рассчитывать на отсутствие коллективного ответа НАТО.
«Поэтому и публичные заявления политиков я считаю частью скоординированной кампании, цель которой - предупредить Россию, чтобы она не пыталась что-то делать в надежде, что это не задействует статью 5 и не вызовет эскалацию», - пояснил глава МИД Литвы.
В то же время, литовский министр заявил, что страны региона уже продемонстрировали способность выявлять и прекращать подобные операции, а также устанавливать их исполнителей и заказчиков.
«Россия не скроется. Надо только избежать негативных последствий. Сегодня ситуация не изменилась», - подытожил Будрис.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что ближайшие недели и месяцы могут стать периодом активных действий России. Он также не исключал, что эскалация со стороны РФ может распространиться на польскую территорию.