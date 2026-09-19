Разведка раскрыла планы Путина по эскалации против НАТО 19.09.2026, 11:27

Фото: Getty Images

Глава Кремля оказался в тупике.

Западные спецслужбы и европейские чиновники считают, что Владимир Путин, потеряв 1,5 миллиона военнослужащих и оказавшись в тупике в войне против Украины, готовит эскалацию и открытые агрессивные действия против стран НАТО. В случае объявления новой волны мобилизации в России Кремль может разместить дополнительные войска непосредственно вдоль границ Альянса.

Подробности сообщает издание The Telegraph со ссылкой на источники в европейских силовых ведомствах.

Какие угрозы исходят со стороны России?

В западных разведывательных службах считают, что российский диктатор оказался в затруднительном положении после огромных потерь на фронте. В частных беседах чиновники выражают обеспокоенность тем, что текущая агрессия является лишь предвестником более масштабной и скоординированной кампании против территорий Альянса после выборов в Госдуму.

К тому же представители разведывательных служб отмечают, что, хотя официальное объявление мобилизации в России возможно, оно остается наименее вероятным сценарием из-за высоких политических рисков и угрозы подрыва истощенной российской экономики. Несмотря на это, в стране уже ведется активная административная подготовка к возможному призыву.

«Мы наблюдаем множество случаев так называемой скрытой мобилизации и дополнительных усилий по наращиванию набора по контракту», – сообщили собеседники издания.

По данным источников, российские власти заставляют подписывать контракты лиц, ожидающих суда, имеющих значительную финансовую задолженность или проблемы с учебой в университетах.

Диверсии в Европе и запугивание союзников

Тема российской агрессии в отношении европейских стран подтверждается рядом резонансных инцидентов на территории Европы. Среди них – атака на железнодорожную станцию на украинско-польской границе во время нахождения там поезда с европейскими и американскими чиновниками.

Кроме того, Германия официально обвинила Россию в попытке организовать теракт в аэропорту Лейпцига, где обнаружили беспилотник со взрывчаткой вблизи украинских грузовых самолетов.

Реагируя на эти угрозы, президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что главная цель Кремля заключается в запугивании европейских государств и срыве их усилий по поддержке Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com