Лето в Беларуси продлится до понедельника 5 19.09.2026, 11:24

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Синоптики рассказали, что будет потом.

«Мы растягивали лето как могли и наконец порвали», — пишет Onlíner. Белгидромет прогнозирует падение температуры — но не сразу. Дано двое суток на то, чтобы жалко цепляться за остатки тепла. Делайте это правильно, с достоинством. Соблюдайте алгоритм.

Выходные будут вполне июньскими. Температура днем от 16 до 23, а в воскресенье а Гомельской области даже до 25. При этом ночью и утром в субботу пройдут короткие дожди — на юго-востоке погуще, у остальных — как получится. В воскресенье они распространятся на всю страну, есть вероятность гроз с ветром. Скоро узнаем, придется ли вводить штормовой уровень.

А с понедельника вступают в силу новые правила. Дожди могут разогнаться до категории сильных. Дневная температура свалится до параметров от 11 до 18 градусов. Только Гомельщина еще некоторое время будет доедать под одеялом свои плюс 20 (местами).

В последующие дни осадки станут немного менее интенсивными и более равномерно размазанными. К четвергу температура обоснуется в пределах от 9 до 16 градусов. Даже юго-восток начнет догадываться, что это конец. Лета.

А теперь инструкция, как быстро и решительно расстаться с летом. Сначала немного страшно, но потом вырастет другое.

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