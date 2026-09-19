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Дроны массово атакуют Каспийск в Дагестане

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  • 19.09.2026, 11:05
  • 3,708
Дроны массово атакуют Каспийск в Дагестане

Сообщается о серии взрывов в районе порта.

В городе Каспийске (Республика Дагестан, РФ) местные жители сообщают о взрывах и действиях местной ПВО. Недалеко от этого города расположена целая серия ключевых объектов, необходимых для военных нужд России, пишет «Фокус».

В настоящее время жители Каспийска фиксируют пролеты дронов и взрывы, которые связывают с действиями местных сил ПВО. Соответствующие кадры публикуют мониторинговые группы Exilenova+ и Supernova+.

Фото: Exilenova+

Сообщается о многочисленных взрывах вблизи порта Каспийска , Дагестан.

Согласно открытым источникам, известно, что в этой местности расположены порт, база ВМС РФ, а также нефтеналивные терминалы, которые Россия использует в военных целях. На данный момент точной информации о том, какой именно объект подвергается атаке, нет.

Российская местная администрация и оперативные штабы не сообщают о последствиях. Также остаётся без подтверждения информация о попаданиях и возгораниях, о которых заявляют местные жители.

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