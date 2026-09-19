Лукашенко чудил под Шкловом 8 Алеся Матусевич, «Салідарнасць»

19.09.2026, 9:55

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В любой непонятной ситуации — тереби лен.

По следам свежего сельскохозяйственного разноса.

После острого приступа политической субъектности Лукашенко взял паузу и отправился делать то, что умеет лучше всего, умеет, любит, практикует — инспектировать поля.

И что бы вы думали: оказывается, без мудрого руководства даже на Шкловщине, которую правитель хочет сделать образцовым районом для копирования, (лен не теребится, как надо, поля пустуют https://charter97.org/ru/news/2026/9/18/698896/), а картошка у фермеров растет в недостаточных объемах. Надо больше, чтоб нарастить экспорт. Стабильных рынков сбыта еще нет, но, как в том анекдоте: «мама, вы жарьте, а рыба будет».

Повезло только телятам и тем, кто строил для них профилакторий — его качеством правитель остался доволен. А вот по поводу техники не преминул пройтись: не проблема, мол, купить еще десяток хороших импортных комбайнов, но ведь «есть хорошие гомельские». А будут еще лучше.

Символизма этому показательному выступлению добавило не только место действия: тот самый Шкловский район, где бесславно почил агрохолдинг «Купаловское». Но и набившие оскомину, уже почти ритуальные требования Лукашенко масштабировать любой мало-мальски удачный опыт и навести в хозяйстве «идеальный порядок к 7 ноября» (где-то мы все это уже слышали?).

Под конец он разошелся и потребовал у чиновников «ввести военное положение» и за следующий год кардинально изменить Могилевскую область.

В общем, сложилось впечатление, что после напряженных переговоров с американскими дипломатами Лукашенко нужно было срочно снять напряжение. А поскольку боевую готовность он уже внезапно проверял, осталось только сельское хозяйство. Вот уж где всегда можно отвести душу, пригрозив руководству тюрьмой, а остальным новыми проверками.

Рецепт прост и неоднократно испытан. В любой непонятной ситуации тереби лен. Считай картошку. Навещай коров. Или прессуй рапс. А еще лучше — прессуй белорусов, от которых можно потребовать всего этого, плюс «жесточайшей» дисциплины.

И не забыть напомнить, всем и каждому, что плохо работают. А до кого не дойдет, можно и в армию отправить на перевоспитание.

Алеся Матусевич, «Салідарнасць»

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