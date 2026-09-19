Над Антарктидой резко увеличилась озоновая дыра 8 19.09.2026, 10:37

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Названа вероятная причина.

В сентябре озоновая дыра над Антарктидой резко увеличилась и, по прогнозам ученых, вот-вот станет еще больше. Исследователи предполагают, что причиной, вероятно, является внезапное понижение температуры.

Об этом говорится в отчете Службы мониторинга атмосферы Коперника (CAMS, то есть Copernicus Atmosphere Monitoring Service). Кроме того, средний уровень озона был ниже обычного на обширной территории: от Гренландии и Европы до Центральной Азии, Японии и Камчатского полуострова в России.

«Развитие озоновой дыры над Антарктидой может значительно различаться от года к году в зависимости от ряда атмосферных и химических факторов. Хотя в этом году в начале сентября мы наблюдали быстрое увеличение ее площади, другие показатели остаются близкими к историческим средним значениям. Эти выводы подчеркивают важность мониторинга сложного взаимодействия между антропогенными воздействиями и природными факторами. CAMS предоставляет высококачественные данные, прогнозы и анализы, необходимые для понимания состояния озонового слоя и отслеживания его долгосрочного восстановления», – заявил Лоренс Руй, директор Службы мониторинга атмосферы Коперника.

Диаграмма CAMS площади озоновой дыры по состоянию на 12 сентября 2026-го. Красная линия показывает данные за текущий год, а пунктирная красная – прогноз на следующие 5 дней. Более толстая и темная синяя линия – это динамика озоновой дыры в течение 2025 года. Более светлая синяя линия – 2024 год. Серые цвета обозначают период с 1979 по 2023 год.

Исследователи обнаружили, что в августе озоновая дыра развивалась со скоростью, типичной для предыдущих 46 лет, достигнув площади около 15 миллионов квадратных километров.

В первой половине сентября этот показатель резко вырос, достигнув 25 миллионов квадратных километров в субботу, 12 сентября.

Это примерно на 5 миллионов квадратных километров больше, чем средний показатель за указанный период.

«Прогнозы свидетельствуют о возможном дальнейшем увеличении площади в середине сентября. Истощение озонового слоя в стратосфере южного полушария происходит из-за того, что низкие температуры способствуют образованию полярных стратосферных облаков, которые играют определенную роль в активации химического разрушения озона с помощью галогенов при наличии солнечного света во время южной весны (с августа по ноябрь)», – сообщили в CAMS.

Напомним, что озоновая дыра достигла рекордных размеров (29,6 миллиона квадратных километров) в сентябре 2006 года. В последние годы наблюдается ее уменьшение, что свидетельствует о частичном восстановлении озонового слоя.

Озоновый слой расположен в стратосфере на высоте от 15 до 50 километров над поверхностью Земли.

Его можно назвать природным «санскрином» для планеты. Озон – это молекула, состоящая из трех атомов кислорода, которая встречается в природе в небольших количествах. Ближе к земле озон также может образовываться в результате фотохимических реакций между солнцем и загрязненным воздухом, образуя вредный смог.

В стратосфере озон выполняет роль «щита», защищая планету от потенциально вредного ультрафиолетового излучения, которое является основной причиной рака кожи.

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