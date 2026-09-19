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США, Дания и Гренландия подпишут договор о безопасности в Арктике и Северной Атлантике

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  • 19.09.2026, 11:14
США, Дания и Гренландия подпишут договор о безопасности в Арктике и Северной Атлантике

Соглашение заключат на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Дания, Гренландия и США рассчитывают уже на следующей неделе подписать соглашение, которое укрепит безопасность в Арктике и Северной Атлантике.

Об этом сообщает сайт правительства Дании.

Ожидается, что правительства трех стран подпишут сделку на следующей неделе на полях Генеральной ассамблеи ООН. После подписания соглашение прежде чем вступить в силу, должно будет пройти необходимые парламентские процедуры.

«Радует, что мы приближаемся к заключению соглашения, которое обеспечивает и укрепляет безопасность Гренландии, Королевства Дания, США и западного альянса. Сделка признает интересы Гренландии и наше место в международном сотрудничестве. Это выгодно для всех нас», - сказал глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.

В свою очередь премьер-министр Дании Метте Фредериксен тоже выразила радость в связи с тем, что есть перспектива заключения хорошей сделки. Она подчеркнула, что соглашение укрепит общую безопасность в Арктике и Североатлантического регионе, а также являются благоприятным для НАТО и Европы.

«И соглашения, которое одновременно признает суверенитет и территориальную целостность Королевства, а также право народа Гренландии на самоопределение», - резюмировала она.

Напомним, этой ночью президент США Дональд Трамп заявил, что США, Дания и Гренландия заключили сделку, которая предоставляет Вашингтону контроль над безопасностью Гренландии. По его словам, эта сделка бессрочная.

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