Трамп заявил о заключении сделки с Данией по Гренландии 14 19.09.2026, 8:19

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Соглашение предоставляет Вашингтону постоянный контроль над безопасностью и инвестициями.

Президент Дональд Трамп заявил, что США, Дания и Гренландия заключили сделку, которая предоставляет Вашингтону постоянный контроль над безопасностью в Гренландии.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на его пост в Truth Social.

«По моему указанию мы работали с представителями Дании и Гренландии, чтобы гарантировать, что США навсегда будут обладать полной возможностью делать все необходимое в Гренландии для обеспечения безопасности Гренландии и Соединенных Штатов Америки», - написал Трамп.

По его словам, с этого момента «ни один противник США никогда не сможет иметь базу в Гренландии, военное присутствие» или осуществлять инвестиции без прямого письменного согласия Вашингтона.

В свою очередь Соединенные Штаты немедленно начнут процесс создания крупного военного присутствия в Гренландии.

«Это соглашение «на всю жизнь», ему нет конца! Мы очень гордимся тем, что только что произошло, и все достигнутое сегодня будет высоко оценено американским народом», - пишет американский лидер.

Резюмируя Трамп добавил, что США с нетерпением ждут возможности сотрудничесть с народами Дании и Гренландии «ради великолепного будущего с уважением к этому большому и стратегически важному участку земли».

«Это сбывшаяся мечта США, очень важная, историческая и особенная», - подытожил глава Белого дома.

Напомним, что президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом вновь начал продвигать тему о том, чтобы Дания передала Гренландию под контроль Соединенных Штатов.

В январе этого года он сказал, что требует передать этот остров под контроль США для строительства системы ПРО «Золотой купол». По словам Трампа, если НАТО не будет действовать немедленно, тогда Гренландию могут захватить Россия или Китай.

В том же месяце заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер сказал, что Гренландия должна войти в состав США, как часть американкой системы безопасности. Более того, он не исключил варианта военного захвата острова.

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