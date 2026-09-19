США одобрили пакет военной помощи Украине на $2,7 миллиарда 5 19.09.2026, 8:28

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Основные компоненты — радары, ракеты для борьбы с дронами и специальное оборудование.

Госдепартамент США официально одобрил продажу Украине нового пакета помощи на сумму 2,68 млрд долларов. Основные компоненты этого пакета — радары, ракеты для борьбы с дронами и специальное оборудование.

Украина профинансирует этот пакет за счет сочетания европейских взносов и средств американской программы иностранного военного финансирования (FMF). Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

В Госдепе уточнили, что эти средства FMF будут зачислены в качестве капитального взноса США в Инвестиционный фонд восстановления Украины по принципу 1:1. Основной акцент в соглашении сделан именно на укреплении противовоздушной обороны.

Там добавляют, что Киев подал запрос на закупку ракет и их клонов для систем С-300 Clone, ракет GAM-67, а также ракетных систем ПВО с лазерным наведением и увеличенной дальностью действия. Отдельным пунктом указаны транспортно-пусковые установки Improvised Transporter Erector Launcher 1.5 и комплекты для модификации мобильных пусковых систем. В перечень также входят радиолокационные станции RPS 202 для систем противодействия БПЛА.

Остальная часть пакета, как видно из его перечня, представляет собой логистическую составляющую: запасные части, расходные материалы, ремонт и возврат оборудования, программное обеспечение и техническая документация, а также транспортные, инженерно-технические и логистические услуги, предоставляемые правительством США и подрядчиками.

В ведомстве подчеркнули, что для реализации соглашения не потребуется направлять в Украину дополнительных представителей правительства США или подрядчиков, а сама сделка не изменит «базовый военный баланс сил в регионе».

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