Россия движется к неизбежного краху 19.09.2026, 6:00

Кремль не справляется с увеличивающимся бременем.

Российская экономика, разогнанная огромными военными расходами, сталкивается со все более серьезными финансовыми проблемами. Рост резко замедлился, дефицит бюджета увеличивается, а высокие ставки затрудняют работу гражданского бизнеса, пишет Associated Press(перевод — сайт Charter97.org).

После роста более чем на 4% в 2023–2024 годах российские власти ожидают всего 0,6% в 2026-м. В первом квартале темпы экономического роста резко снизились, а настроения потребителей заметно ухудшились. Индекс потребительских настроений снизился до 94 пунктов против 116 годом ранее. На настроениях также сказываются перебои с поставками бензина, вызванные ударами украинских дронов по российским НПЗ.

Главная проблема — растущая цена войны. К концу июля дефицит бюджета достиг 2,8% ВВП, почти вдвое превысив первоначальный годовой ориентир. Ликвидная часть Фонда национального благосостояния сократилась до 1,6% ВВП. Чтобы покрывать расходы, Кремлю приходится активнее занимать внутри страны, причем доходность российских облигаций достигает 17%.

Высокие ставки особенно сильно бьют по гражданским компаниям, тогда как предприятия оборонного сектора получают более легкий доступ к кредитам. Одновременно западные санкции сокращают приток инвестиций, необходимых для модернизации экономики.

«Экономика находится под давлением — она стагнирует, то есть сохраняет стабильность, но не растет», — заявил экономист Крис Уифер. При этом он подчеркнул, что речь пока не идет о рецессии.

Некоторые экономисты предупреждают о более серьезной долгосрочной проблеме. По словам директор Стокгольмского института восточноевропейских исследований (SIEPS) Торбьерна Беккера, нынешняя траектория «неустойчива», хотя сроки возможного кризиса сложно предсказать.

Пока ситуацию поддерживают высокие нефтяные доходы. Но зависимость от цен на энергоносители, рост долгов и дефицит квалифицированных работников усиливают нагрузку на экономику. Безработица при этом составляет всего 2,2%, что отражает прежде всего нехватку кадров, а не слабость рынка труда.

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