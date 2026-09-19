Бойцы «Хартии» уничтожили сразу три российских локомотива 19.09.2026, 4:20

Иллюстрационное фото

А также – более сотни единиц другой техники оккупантов.

Бойцы роты по противодействию позициям БПЛА противника 2-го корпуса Национальной гвардии Украины «Хартія», которую возглавляет Юрий Бутусов, обнародовали итоговую инфографику и видео боевых поражений врага за август, пишет «Цензор.нет».

Украинские защитники нанесли сокрушительные удары по логистике, технике, средствам связи и воздушным целям российских захватчиков.

В представленном видео подразделение продемонстрировало точные попадания FPV-дронов по движущейся автомобильной технике, мототранспорту, позициям пехоты, блиндажам, укрытиям и вражеским беспилотникам прямо в воздухе.

Согласно обнародованной статистике, в течение августа бойцы подразделения поразили и уничтожили 62 грузовых автомобиля, 32 вражеских БПЛА квадрокоптерного типа, 24 легковых и грузопассажирских автомобиля, 7 электростанций / генераторов, 5 антенных комплексов, 4 боевые бронированные машины (ББМ), 3 локомотива, 3 квадроцикла.

Системное уничтожение вражеской автомобильной техники и средств связи существенно подрывает логистические возможности оккупационных войск РФ на линии боевого столкновения.

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