Atlantic Council: В Балтии РФ встретит ожесточенное сопротивление
- 19.09.2026, 5:30
Эстония, Латвия и Литва не намерены ждать общей реакции НАТО.
Россия вряд ли решится на открытое нападение на страны Балтии, однако в случае атаки российские войска ждет ожесточенное сопротивление, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).
В последние месяцы Москва усилила диверсионную активность и другие действия в «серой зоне» Европы. Это вновь вызвало разговоры о возможном ударе по Эстонии, Латвии или Литве. В августовских оценках американской разведки даже рассматривался сценарий «ограниченного вторжения», которое могло бы проверить готовность НАТО защищать своих союзников.
В самих странах Балтии такой сценарий считают маловероятным. После начала полномасштабной войны против Украины Таллин, Рига и Вильнюс значительно усилили собственную оборону и изучили тактику российской армии.
Особое внимание уделено границам. Три страны совместно создают Балтийскую линию обороны с противотанковыми заграждениями, заборами, патрульными дорогами и электронными датчиками. Поэтому повторить сценарий «зеленых человечков», когда российские военнослужащие и агенты тайно проникали на территорию Украины в 2014 году, теперь будет гораздо сложнее.
«Любое открытое вторжение российских военных в Балтийский регион столкнется с немедленным сопротивлением», — пишут авторы.
При этом страны Балтии не собираются ждать реакции НАТО. По оценкам их разведывательных служб, для успешного наступления России потребуется больше войск и техники, чем Москва сейчас располагает на фоне войны в Украине.
Несмотря на влияние российской пропаганды среди части русскоязычного населения Латвии и Эстонии, вероятность возникновения пророссийских сепаратистских движений оценивается как низкая.
Но полностью исключать опасность в Таллине, Риге и Вильнюсе не хотят. В странах Балтии опасаются, что Кремль может недооценить их способность сопротивляться. Именно такая ошибка, как отмечается в материале, была допущена Москвой перед полномасштабным вторжением в Украину в 2022 году.
«Путин зациклен на военной мощи США и склонен игнорировать роль малых стран», — считают эксперты.
Основную угрозу сейчас видят не столько в немедленном вторжении, сколько в диверсиях, провокациях и других формах давления. Поддержка Украины при этом воспринимается как важная часть собственной безопасности.