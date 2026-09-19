Эстония обсуждает с США сотрудничество в сфере редкоземельных металлов 19.09.2026, 8:56

Фото: visitestonia.com

Накануне аналогичное соглашение Вашингтон подписал с Литвой.

Эстония обсуждает с США соглашение о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов. По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, речь идет об их обработке, а не о добыче. Накануне аналогичное соглашение Вашингтон подписал с Литвой, пишет ERR.

Цахкна заявляет, что в Эстонии находится одна из крупнейших мощностей за пределами Китая по производству редкоземельных металлов, и это привлекло внимание американцев.

«Наш интерес заключается в том, чтобы за пределами Китая в Эстонии появился крупнейший и наиболее значимый, по крайней мере в европейском масштабе, центр исследований и разработок в этой области. Кроме того, мы хотим привлечь в Эстонию больше инвестиций и повысить позиции нашей страны в этой отрасли. И, конечно, здесь также важен вопрос безопасности», – заявил Цахкна.

Накануне аналогичный меморандум США подписали с Литвой. Вильнюс рассчитывает использовать в рамках сотрудничества свои компетенции в высокотехнологичном производстве, передовых технологиях, переработке критически важных материалов и логистике.

«Это второй по приоритетности вопрос во внешней политике, сразу после вопросов безопасности. Наша задача – справиться с вызовами в сфере экономики и экономической безопасности, выстроить стратегическое партнерство с США как ведущей мировой державой, а также создать устойчивые и надежные цепочки поставок», – сказал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Американцы долго обсуждали этот вопрос с литовскими компаниями. Литва и США в течение шести месяцев совместно определят приоритетные проекты и привлекут для их реализации государственное и частное финансирование.

«Безопасные поставки и переработка критически важных минералов имеют ключевое значение для экономики XXI века. Я думаю, об этом уже много говорили. Это необходимо для экономики. Это также имеет важнейшее значение для нашей обороны. Например, Литва является мировым лидером в области фотоники, фотонных технологий», – отметил госсекретарь США Марко Рубио.

Пока из стран ЕС меморандум с США о работе с редкоземельными металлами подписали Польша и Литва, помимо стран Евросоюза это сделали Великобритания, Австралия, Япония и Малайзия.

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