Белорусские банки вводят масштабные изменения по карточкам 2 19.09.2026, 9:10

5,108

Фото: Shutterstok

Они затронут в том числе лимиты и пин-коды.

У белорусских банков появились изменения в отношении карточек. «Зеркало» составило подборку таких корректировок.

У «Нео Банка Азия» с 21 сентября вознаграждение по услуге «СМС-оповещение» по карточкам составит 3,5 рубля, 1,5 доллара или евро, 100 российских рублей. «Тариф за ежемесячное обслуживание основной/дополнительной карточки CashYou в зависимости от вида карточки устанавливается в следующем размере: Visa Classic — пять рублей, Visa Gold — семь рублей, Visa Platinum — десять рублей», — сообщили в финансовом учреждении.

«Банк БелВЭБ» расширил линейку карт «Сияй» новыми форматами: к оформлению стал доступен виртуальный «пластик» и платежный стикер «Сияй». Также появилась возможность оформить до трех разных карт к одному счету: классическую, виртуальную и платежный стикер.

У «МТбанка» с 26 октября появятся изменения по пин-кодам к карточкам.

«Сбер Банк» отменил плату за некоторые карты и увеличил лимиты на снятие наличных по ним. К примеру, с 1 сентября оформить детскую «СберКарту» (в возрасте от 6 до 18 лет) можно за одну копейку вместо прежних 15 рублей.

«СберКарта Поколение» для людей старшего возраста — лимит снятия белорусских рублей без комиссии в чужих банкоматах вырос до 500 рублей в месяц.

«Альфа-Банк» объявил, что с 22 сентября не будет проводить безналичные операции на платформе Whitebird по картам Visa и Mastercard, которые выпустили в этом финучреждении резиденты стран ЕС.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com