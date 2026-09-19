ISW: Путин обеспокоен реакцией россиян на свой замысел 3 19.09.2026, 8:44

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Кремль отрицает планы по проведению мобилизации.

Кремль продолжает отрицать планы по проведению мобилизации в РФ после выборов в Госдуму, которые пройдут 18–20 сентября, вероятно, чтобы удержать россиян от массового бегства за границу. Об этом говорится в обзоре Института изучения войны (ISW) 18 сентября.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу вновь заявил, что российские власти не планируют проводить мобилизацию после выборов. Ранее с подобными заявлениями выступали и другие российские чиновники, вероятно, пытаясь успокоить общество и избежать общественных волнений или массовой эмиграции, подобной той, что произошла в 2022 году.

Агентство Bloomberg сообщало, что представители российского правительства пытаются открыть счета в иностранных банках и вывести активы за рубеж, а также призывают своих родственников покинуть Россию из-за опасений по поводу предстоящей мобилизации.

ISW в свою очередь отмечает, что Кремль будет вынужден провести ту или иную форму принудительной мобилизации резервистов, чтобы поддерживать войну в Украине в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Ведь нынешние потери страны-агрессора превышают ежемесячные темпы набора, а российские военные на данный момент не достигают своих оперативных и стратегических целей на фронте.

Отрицание Россией планов по мобилизации не означает, что Москва ее не объявит, поскольку диктатор Владимир Путин не проявляет никакого желания согласиться на перемирие или пойти на компромисс с Украиной, пишет ISW. Напротив, эти заявления скорее свидетельствуют об обеспокоенности Путина по поводу возможной реакции российского общества на принудительную мобилизацию, отмечается в аналитическом материале.

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