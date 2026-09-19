Трамп подписал закон об «адских санкциях» против России 27 19.09.2026, 8:13

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Российский экспорт в США будет обложен пошлиной в 500%.

Президент США Дональд Трамп подписал закон об «адских санкциях» против России, сообщил Белый дом.

Закон, который несколько лет продвигал умерший в июле сенатор Линдси Грэм, в августе был принят подавляющим большинством голосов в сенате — 86 против 11. А 25 сентября 262 голосами против 159, несмотря на протесты отдельных демократов, его утвердила палата представителей.

Согласно документу, президент США сможет вводить пошлины в размере до 100% в отношении топ-5 стран покупателей российских нефти и газа, у которых доля энергоресурсов РФ в импорте превышает 15% (под это определение попадают Индия и Китай). Такие же пошлины предусмотрены для стран, помогающих России обходить санкции. Российский экспорт в США будет обложен пошлиной в 500%.

Персональные санкции, согласно закону, вводятся в отношении Владимира Путина, членов правительства и руководства силовых структур. Также санкции распространяются на все российские СПГ-проекты, энергетические проекты в Арктике, «теневого флота», судов, которые используются для перегрузки в море нефти, газа и угля, а также лиц, продающих Кремлю танкеры.

Кроме того, под «адские санкции» попадает ЦБ РФ и системообразующие российские госбанки — «Сбер», ВТБ и Газпромбанк.

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