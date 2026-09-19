Ошибка ИИ едва не привела к войне между США и Китаем весной 2026 года 7 19.09.2026, 9:57

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Аналитик Пентагона слишком доверился выводам нейросети.

Весной 2026 года американские военные едва не провели операцию против китайского судна на Ближнем Востоке после того, как получили разведывательный отчет с ложной информацией, сгенерированной с помощью искусственного интеллекта. Об этом пишет CNN со ссылкой на четырех собеседников, знакомых с ситуацией.

Инцидент произошел на фоне войны с Ираном. В распространенном среди американских военных отчете утверждалось, что китайское судно перевозит компоненты ядерного оружия. Сообщение сразу вызвало тревогу, после чего военные начали готовиться к перехвату корабля.

По словам источников CNN, вооруженные американские военнослужащие готовились высадиться на судно, а военные самолеты уже находились в воздухе. Ситуация изменилась лишь незадолго до начала операции, когда чиновники более тщательно проверили происхождение информации.

Оказалось, что отчет подготовил аналитик командования специальных операций, используя чат-бота с искусственным интеллектом. Именно ИИ неправильно определил характер груза на китайском судне. Какой именно груз был идентифицирован неверно, CNN установить не удалось.

Один из источников назвал подготовленный документ «полностью ложным», однако последствия могли быть гораздо серьезнее. По словам собеседника издания, ошибка «чуть не привела к войне». Любая американская операция против китайского судна могла привести к дальнейшей эскалации между Вашингтоном и Пекином.

Как сообщает CNN, аналитик сначала попросил чат-бота проанализировать разведданные о грузовой накладной судна, поступившие от Тихоокеанского командования специальных операций США. Чат-бот сопоставил открытые источники с разведывательными данными, полученными с помощью средств радиоэлектронной разведки, после чего пришел к ошибочному выводу о грузе.

После этого аналитик вновь использовал ИИ – на этот раз для оформления полученных выводов в стандартный разведывательный отчет. Документ был распространен среди военных чиновников, которые могли воспринять его как обычный проверенный аналитический материал.

Инцидент произошел на фоне масштабного внедрения ИИ в американских вооруженных силах. Технологию планируют использовать для анализа больших массивов разведывательной информации, выбора целей для ударов, логистики и других задач. В январе министр обороны США Пит Хэгсет представил стратегию ускоренного внедрения искусственного интеллекта.

В то же время, по данным CNN, использование ИИ в военной и разведывательной сфере остается децентрализованным: разные подразделения применяют разные системы и следуют разным правилам безопасности. Единого стандарта проверки информации, генерируемой такими инструментами, нет.

По словам источников CNN, случаи так называемых «галлюцинаций» ИИ, когда система генерирует ложную информацию, уже имели место в американском разведывательном сообществе. Некоторые чиновники опасаются, что стремление ускорить подготовку разведданных может увеличить количество ошибок.

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«ИИ позволяет быстрее прийти к плохой идее», – заявил один из собеседников издания.

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