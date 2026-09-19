Трамп заверил, что его сын уже вернул деньги путинскому олигарху за свадьбу на Багамах 20 19.09.2026, 9:27

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Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон

Фото: Donald Trump Jr/Instagram

Президент США считает, что устраивать свадебные вечеринки для других – «обычное дело».

Президент США Дональд Трамп заявил, что его сын уже вернул деньги связанному с Путиным российскому олигарху Умару Кремлеву, оплатившему аренду острова на Багамах, где тот отмечал свою свадьбу с Беттиной Андерсон.

Об этом пишет BBC.

Трамп считает, что устраивать свадебные вечеринки для других – «обычное дело». В связи с этим аренда острова для свадебной вечеринки Дональда Трампа-младшего – «вполне допустимо».

Журналисты BBC обратились за подтверждением этой информации к Дональду Трампу-младшему, но ответа пока не получили.

Отмечается, что старший сын американского президента является частным лицом, поэтому он может принимать подарки от иностранцев.

Но высказывается мнение, что может быть конфликт интересов, если сын президента принимает дорогостоящий подарок от иностранца, связанного с главой другого государства.

Напомним, американский сайт журналистских расследований ProPublica ранее выяснил, что в мае 2026 года на одном из островов на Багамах отмечали свадьбу Дональда Трампа-младшего с Беттиной Андерсон.

Аренду острова на два дня оплатил российский олигарх Умар Кремлев (до 2010 года был известен под фамилией Лутфуллоев), который, как утверждают СМИ, является хорошим знакомым Владимира Путина.

Андерсон эту информацию подтвердила, заявив, что российский олигарх сделал «чрезвычайно щедрый свадебный подарок». Молодожены признали, что Кремлев оплатил два дня их свадебной вечеринки на Багамах, в которой участвовали 50 человек.

Демократы начали расследование

После публикации расследования демократы в Конгрессе США начали расследование обстоятельств финансового участия Кремлева в свадебных мероприятиях сына президента. Reuters отмечает, что речь идет о сообщениях о финансировании именно свадебных торжеств.

Ранее Трамп заявлял, что не знает Кремлева.

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