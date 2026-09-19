Си Цзиньпин готовится принять меры против Кремля 20 Александр Немец

19.09.2026, 10:12

20,340

Си Цзиньпин

Пекин крайне недоволен Путиным.

Отказ председателя Си провести переговоры с Путиным в Дели 12 сентября на саммите БРИКС мгновенно стал известен всему свету. Очевидно, Путин вконец надоел Си Цзиньпину. Но готовится ли Си сейчас к ликвидации московской дряни и разделу РФ?

Постараюсь ответить на этот вопрос.

Для начала разберем, чем же недоволен председатель Си.

Во-первых, Путин вконец «задолбал» Пекин просьбами (требованиями) построить газопровод «Сила Сибири-2» от Ямала до Китая через Монголию, а также передать РФ двигатели для ледоколов в Арктике.

Дело в том, что Пекин не верит в долговечность путинского режима. Начнешь строить «Силу Сибири-2», вложишь деньги, а путинский режим возьмет да и рухнет. С кого спрашивать за убытки? Нужно подождать годик-другой, Восточная Сибирь получит независимость от Москвы, тогда можно будет договориться с новыми местными властями.

Что касается ледоколов в Арктике, то Пекин хочет чтобы в Арктике (в нынешней зоне контроля РФ) плавали только китайские ледоколы. Так и будет в скором времени!

А Путин путается под ногами, что-то требует... Си размышляет: спокойно дожидаться гибели Путина и путинского режима или подтолкнуть события?

Во-вторых, председатель Си крайне недоволен откровенно кретинской позицией Путина по вопросу окончания или хотя бы ограничения войны.

Несколько раз, начиная, по крайней мере, с 2024 года, Си предлагал Путину (точнее, требовал от него) закончить войну или, хотя бы, свести ее к минимуму – в первую очередь, отказаться от ударов по украинской энергетике и жилым кварталам украинских городов. Путин никак не реагировал, точнее, наотрез отказался.

Это дополнительный пункт, вызывающий сейчас крайнее раздражение Пекина.

В-третьих, Путин все время «крутит» с Трампом, словом, ведет двойную игру за спиной Пекина. Такого поведения китайское руководство никому не прощает.

В-четвертых, с самого начала войны Пекин решительно требует от Путина ни в коем случае не использовать ядерное оружие, даже тактическое. Соблюдение этого принципа требует немалых усилий с китайской стороны. В Пекине понимают, насколько ненадежен Путин и путинский режим в целом. Каждый день приходится следить за Путиным и компанией и одергивать их! Хлопотно и противно.

В-пятых, в последние месяцы, примерно с конца 2025 года, путинский режим взял открытый курс на конфликт с Европой. В Германии, Великобритании, Польше, Словакии, Болгарии, странах Балтии только в 2026 году имели место десятки акций российского террора (главным образом против производителей оружия для Украины), вплоть до попыток подрыва самолета с оружием для Украины на аэродроме в Лейпциге.

А в последние дни дело дошло до полетов дронов с грузом взрывчатки из России в Польшу и Литву. Одновременно из Москвы сыплются угрозы масштабного вторжения в страны НАТО.

Это означает дестабилизацию Европы, что грозит Китаю серьезным сокращением экспорта в Европу, а это совершенно неприемлемо для Китая. Пекин и лично Си постоянно пытаются воздействовать на Путина и одернуть его. Но ситуация в этой области все ухудшается, Путина остановить никак не удается. Пекин предельно раздражен.

В-шестых, нынешние тесные отношения РФ и Северной Кореи также раздражают Пекин (последние несколько недель такие сообщения поступают). До осени 2024 года Си Цзиньпин был уверен, что хорошо контролирует ситуацию в Северной Корее: диктатор Ын регулярно получает от Китая небольшие субсидии зерном и нефтепродуктами, а взамен слушается Пекина в серьезных делах.

Но Ын серьезно вмешался в войну (после вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года), поставил Путину многие тысячи тонн снарядов, сотни баллистических ракет и примерно 10.000 северокорейских солдат для боевых действий в Курской области.

В результате Ын получил от Путина (видимо, неполные данные) не менее 22 миллиардов долларов. Это доход несравнимый с «китайскими подачками»! Ведь весь ВВП нищей Северной Кореи едва ли намного превышает 30 миллиардов долларов!

В итоге оказалось, что Ын получил если не экономическую и политическую независимость от Китая, то, по крайней мере, серьезную автономию. А неконтролируемый Пекином блок РФ – КНДР приобрел зримую, серьезную форму.

Несколько дней назад, 7 сентября, был введен в эксплуатацию автодорожный мост через пограничную реку Туманган (Туманная) недалеко от ее устья, соединяющий РФ и КНДР. Это дополнительно увеличит поставки оружия из Северной Кореи в Россию.

А постоянная передача Северной Корее российских ракетно-ядерных технологий расширяет деструктивные возможности режима Ына. Пекин и здесь может утратить контроль. Ядерный потенциал Северной Кореи растет, и кто знает, как Ын его использует?

Пекин, по имеющимся сведениям, очень недоволен и продумывает контрмеры.

Я перечислил шесть пунктов растущего недовольства Пекина. В каждом случае источник недовольства один и тот же – Путин. По каждому пункту Пекин записал на Путина определенное количество «штрафных баллов». Не сомневайтесь, все обстоит именно так, в нынешнем Пекине выражают недовольство не эмоциональными заявлениями, не криками, а точными расчетами. И общая сумма путинских «штрафных баллов» непрерывно растет. В определенный момент эта сумма превысит «пороговый уровень» и тогда... Или уже превысила?

Как же Пекин реагирует? В первую очередь, расширением поставок в Украину комплектов деталей для сборки дронов всех типов (я об этом писал), а также боевых роботов и блоков для их сборки. Эти поставки заметно усилили боевой потенциал ВСУ/СБУ уже к апрелю 2025 года.

В июне 2026 года суммарные поставки из Китая в Украину составили, по данным Таможенного Управления Украины, 2,8 миллиарда долларов, в два с лишним раза больше июня 2024 года и примерно в полтора раза выше июня 2025 года.

В июле 2026 года эти поставки достигли (моя оценка) 3 миллиардов долларов, а в августе превысили этот уровень. Чудовищные потери РФ на фронте и в дальнем тылу подтверждают быстрый рост китайских поставок и эффективность получаемого оружия.

Быстрый рост численности китайцев в Восточных регионах РФ (от Иркутской области и Якутии до Тихого Океана) – другое направление деятельности Пекина, подрывающее основы путинского режима.

Я заново просмотрел свои файлы с данными на эту тему. На середину 2014 года, по официальным тайваньским данным, число китайцев постоянно живущих в РФ составляло около 500 тысяч (а по смешной официальной российской статистике – 30 тысяч китайцев).

На конец 2017 годов число китайцев в РФ (по оценкам японских экспертов) выросло в несколько раз и приблизилось к двум миллионам. Дело в том, что после аннексии Крыма и вторжения путинских войск в Донбасс Китай оказался главным «внешним ресурсом» путинского режима... и китайцы широким потоком хлынули в Сибирь и на Дальний Восток РФ. Погранслужба РФ даже не пыталась их сдерживать.

В 2018-2026 годах, этот процесс продолжался с разной интенсивностью. По осторожной оценке, на середину 2026 года число китайцев в Восточных регионах РФ, «зоне интенсивной экспансии Китая», превысило (не знаю насколько) два с половиной миллиона человек. Значительная часть их живет в «китайских сеттльментах» или в «китайских кварталах» крупных городов.

На ту же дату, число китайцев в Восточной Сибири (вне Иркутской области), Западной Сибири и на Урале («зона точечной экспансии Китая»), видимо, превысило полмиллиона. Плюс китайские общины в Москве и Расчленинграде.

Пока что все это «китайское население» – находящееся под полным контролем Пекина (я знаю что пишу) – занимается различной выгодной экономической деятельностью (вплоть до независимой от Москвы и местных властей добычей золота в Якутии, Амурской области, Хакассии...). В нужный момент, по сигналу из Пекина, они перевернут Восточные регионы РФ (для начала). Местное начальство и значительная часть местного населения охотно поддержат переворот, обеспечивающий независимость от ненавистной Москвы.

Придется писать небольшое окончание.

Александр Немец, kasparovru.com

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com