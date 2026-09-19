Таксистам и перевозчикам в Беларуси выставили счет на десятки миллионов 1 19.09.2026, 10:20

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Масштаб действий налоговой оказался куда «интереснее».

Рынок такси в Беларуси снова оказался под пристальным вниманием налоговой. И если кто-то думает, что речь идет о нескольких штрафах за чеки или неправильное оформление, то нет. Масштаб куда интереснее, пишет «Ганцавіцкі час».

Перевозчикам такси по итогам проверок доначислили 40,4 млн рублей налогов. За восемь месяцев 2026 года налоговые органы проверили 10 490 участников рынка. Еще 1,8 млн рублей пришлось на административные штрафы. После проверки документов уведомления получили 2368 участников рынка. Они сами перечислили в бюджет 28,8 млн рублей. Тех, кто не выполнил требования, проверили дополнительно.

По итогам составили 93 акта. По ним компаниям и предпринимателям начислили еще 11,6 млн рублей налогов. 80 человек получили административные штрафы, а информацию о 43 участниках рынка передали правоохранительным органам.

Одна компания доплатила 3,9 млн рублей

В одной компании налоговая обнаружила, что налоги на добавленную стоимость и прибыль рассчитали с заниженной суммы. Нарушения относились к периоду с 2023 года по первый квартал 2025 года. Компания не вносила наличную выручку на счета и платила водителям по договорам комиссии.

После уведомления компания исправила налоговые декларации. Она доплатила 3,9 млн рублей налогов, включая 0,8 млн рублей подоходного налога. Данные передали в ФСЗН и «Белгосстрах», где должны решить, нужно ли взыскать дополнительные отчисления.

Иллюстрация: данные ИИ

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