Выучил китайский и пошел на сцену: белорус становится звездой комедии в Шанхае 4 19.09.2026, 10:51

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Фото: onliner.by

Данила живет в Китае с 2017 года.

«Заметил, что иностранцы — как NPC, все на одно лицо», — шутит белорус Данила со сцены в Шанхае. Шутит, к слову, на чистом китайском, что добавляет фразе еще несколько слоев иронии, а нам — удивления на лице. Однажды минчанин приехал в Китай, практически ничего не зная об этой стране. Сегодня он разыгрывает юмористические импровизации перед китайской аудиторией, читает на этом языке веселый рэп, собирающий в локальных соцсетях миллионы просмотров, и снимается в рекламе с местными звездами.

Журналисты Onlíner поговорили с Данилой о том, каково это — смешить китайцев, какие шутки здесь не работают и что белорус успел понять об этом совершенно другом мире за девять лет.

«Москва не Россия, Шанхай не Китай»

Данила живет в Китае с 2017 года. В Беларуси успел отучиться на художника росписи по дереву. Правда, смеясь признается парень, пропустил примерно 99% занятий — помимо прочего, потому, что выступал за колледж на разных мероприятиях в качестве танцора. Современными направлениями танцев Данила начал заниматься лет с 11, это же увлечение в итоге привело его в Азию.

Фото: onliner.by

— Тогда это была проторенная дорожка, многие знакомые артисты ездили в Китай. Танцами можно было заработать около $1500 за месяц. Решил: почему бы и мне не попробовать. Что я знал тогда о стране? Да, в общем-то, почти ничего. Фанател от культуры чая, но это началось за несколько лет до планов на первую поездку.

Понимал, что Китай другой, а вот насколько другой, даже не представлял.

Изначально я хотел просто подзаработать, мыслей задержаться там не было. К тому же первый опыт с Китаем вышел скомканным. Нас с командой парней сначала утвердили на работу, а потом «кинули», когда мы уже потратились на дорогие билеты. Решили все равно лететь и разбираться на месте. Потусили три дня в Пекине, дальше по чьим-то старым связям отправились в небольшой город Дэчжоу. Там отработали пару недель — правда, денег хватило только на оплату отеля.

Работа танцора в Азии — это, как правило, постановочные шоу-балеты в ночных клубах. Раньше это было популярной темой, вот только парни в такой сфере не особенно котировались. Поэтому, вернувшись на родину, Данила собрал команду девушек и предпринял вторую попытку в Китае — уже как их менеджер. Коллектив в итоге распался, ну а дальше, с улыбкой вспоминает парень, его «начало мотать по всему Китаю».

Фото: onliner.by

За девять лет белорус успел пожить в Гуанчжоу, Шэньчжэне, Чунцине, Циндао, Уси. В конце концов обосновался в Шанхае.

— Все мегаполисы Китая отличаются друг от друга. Я, например, люблю фразу «Москва не Россия, Шанхай не Китай». Главное при китайцах в Шанхае так не говорить, а то они начинают злиться (смеется. — Прим. Onlíner).

Шанхай — очень комфортный город для иностранцев: от поселений прошлых веков осталось много следов европейской культуры, очень развита западная кухня, люди говорят по-английски. Зарубежные корпорации тоже базируются здесь. Пекин — классический Китай, «партийный», скажем так. Гуанчжоу вырос из множества деревень и ощущается как большая деревня, в которой появились деньги. Шэньчжэнь считается молодежным городом, по духу уже ближе к Шанхаю.

— В Китае иностранцы — это все еще экзотика? Осталась эта традиция фотографироваться со случайными белыми туристами на улице?

— В маленьких городах в центре страны пофоткаться с тобой все еще могут, иностранцы там вызывают удивление. Шанхай — город интернациональный, никто даже оборачиваться не будет. Негатива тоже никакого не словишь. Хотя, конечно, зависит от того, какой иностранец. Белых в Китае любят. По отношению к темнокожим может встречаться расизм. Одно время я работал официантом, и в наше заведение не взяли темнокожую девушку. Так и объяснили: клиентам не понравится.

Спрашиваем, какие наши постсоветские стереотипы о людях из Китая подтвердились за годы, а какие оказались ерундой. Данила вспоминает, как его отец рассказывал, мол, у всех китайцев из-за палочек для еды в старости начинаются проблемы с руками, — и уверяет, что это точно неправда. А вот знаменитое специфическое понимание личных границ действительно повсеместная история.

— Китайцев много, места на всех не хватает. В Беларуси в том же общественном транспорте люди все-таки стараются держать дистанцию, насколько это возможно, — тут же все всегда будут становиться вплотную. На мероприятиях часто бывает ситуация: сижу на стуле один, подойдет компания не знакомых мне людей, станет в десяти сантиметрах и будет просто разговаривать. Но, на самом деле, замечаю, что уже у самого эти рамки стираются: просто привык.

— Про Китай еще любят рассказывать, что там у людей есть социальные рейтинги и все города напичканы камерами.

— Социальный рейтинг — это фигня. Я даже переспрашивал про это у многих китайцев, и они сами не понимают, откуда это пошло. Единственное предположение — из-за приложений для оплаты, где можно за все накапливать баллы, получать бонусы, потом у тебя появляется возможность где-нибудь не вносить депозит, например. На качество жизни это абсолютно никак не влияет.

Насчет камер — да. Поэтому Китай — одна из самых безопасных стран, уровень преступности очень низкий. Да тут половина заведений закрывается на хлипкие замки, в которых код «на ноликах»! Ночью ходить безопасно. За все время жизни в Китае я ни с каким криминалом или гопниками ни разу не сталкивался. Возможно, есть мелкие города, в которых все это больше распространено, но я в таких просто не бывал.

Рэп про китайскую технику и реклама с Джеки Чаном

— В какой момент ты понял, что в Китае тебе по кайфу, и решил остаться?

— Не скажу, что это был какой-то конкретный момент. Я просто всегда искал способы реализовать себя. Оказался в Китае — ну, значит, надо искать их и здесь. Сначала были танцы, потом я поработал официантом, дальше выучил язык, затем с братом (он тоже какое-то время жил здесь, сейчас уехал) запустили проект онлайн-школы китайского и с ним же — свой бренд наручных часов. Потом пошел рэп, теперь стендап. Когда в какой-то из сфер начинало что-то получаться, я понимал, что мне нужно оставаться, — так и задержался.

Фото: onliner.by

— Ты так вскользь об этом говоришь: выучил язык… Но с нуля выучить китайский так, чтобы читать на нем рэп и шутить со сцены, — звучит как невероятное достижение. Расскажи, как у тебя шел процесс.

— Еще до того как первый раз приехать в Китай, я скачал Hello Chinese (самое популярное приложение для изучения китайского языка. — Прим. Onlíner). Потом года полтора провел за учебниками. Нанимал преподавателей, но они все мне не нравились — с кем-то месяц позанимался, с кем-то два. Сильнее всего удалось подтянуть язык на работе официантом, тогда же я наконец нашел хорошего преподавателя. Учил грамматику, самостоятельно записывал и запоминал слова.

Насколько было тяжело? Да нормально… Над учебниками проводил где-то по 30—60 минут, но буквально каждый день, ни одного не пропустил.

Много общался с китайцами, постоянно практиковался. Правда, сейчас, когда в стендапе стал чаще импровизировать со зрителями, заметил, что языка местами не хватает. Человек из зала, например, рассказывает что-нибудь о своей профессии, а я просто не понимаю, о чем речь. Опять скачал приложение, выписываю незнакомые слова.

Фото: onliner.by

Рэпом Данила начал заниматься три года назад: после бизнеса с часами и онлайн-школы снова потянуло на сцену, но уже не в танцы. Мыслей попробовать сначала записать что-нибудь на русском не было. Парень руководствовался тем же принципом, что и всегда: я в Китае — значит, делаем на китайском. Собственно, его первый залетевший трек так и назывался — «Я в Китае». Видео с шуточной песней, где лирический герой-иностранец флексит тем, что он живет в Поднебесной, набрало 20 млн просмотров на местных платформах.

— В глубокую лирику не пытаюсь. Поскольку я иностранец, любой сценический материал, который я делаю для китайской аудитории, должен быть от лица иностранца: о культурных различиях, о языке. Все это с приколами. Просто, например, спеть о своих чувствах и завируситься здесь вряд ли получится. Другое дело, если я и это сделаю с позиции приезжего — чтобы китайцам стало интересно, что же там эти белые чувствуют. В 99% случаев к иностранцам на сцене здесь относятся положительно, но подобные рамки все же есть.

— Есть ли в Китае успешные артисты-иностранцы?

— Есть комик-британец. Он не суперзвезда, но в медийном плане у него все неплохо, как минимум он точно успешнее меня. Правда, он вырос в Китае… Еще есть темнокожий рэпер из Чэнду, локальная знаменитость. Больше особо никого не знаю.

— Китайцы слушают музыку только на китайском или есть шансы стрельнуть с англоязычными или, может быть, даже русскоязычными песнями?

— В теории стрельнуть может что угодно. Но да, китайцы все же больше слушают на китайском. Недавно завирусилась одна казашка — у нее часть текста в англоязычном треке на китайском. Причем по-китайски она на самом деле вообще не говорит. Ездит по Китаю сейчас, там-сям выступает.

Фото: onliner.by

Полноценных сольников и туров у самого Данилы пока не было, хотя предложения зачитать на различных мероприятиях и телешоу благодаря популярности в соцсетях периодически прилетают.

Самый серьезный опыт — выступление на большом концерте-промоушене китайских брендов техники с веселым треком про то, что Made in China — это топ. Там Данила даже делил сцену с айдолом Лэй Чжаном (вам, может, это имя ни о чем не говорит, но 13,5 млн подписчиков у него не просто так). На церемонии награждения лучших вертикальных сериалов белорус спел дуэтом с Хэ Сайфэй — популярной оперной дивой и актрисой.

Активно зовут Данилу и на съемки в рекламе: белорус уже успел побыть лицом Huawei, Realme, Xiaomi, Taobao, Holiday Inn и многих других местных брендов и продуктов, работающих на зарубежный рынок.

— Недавно ездил в горную местность Гуйлиня на четыре дня. Это были мои самые долгие съемки, обычно рекламу столько не делают. Ролик для приложения CTrip (сервис бронирования отелей, на международном рынке работает под названием Trip.com. — Прим. Onlíner). В этом видео я главный герой, по сценарию встречаю Джеки Чана, и мы с ним перекидываемся парой слов.

Правда, Джеки Чана снимали в отдельный день, я с ним вообще не пересекался. Но в итоге все равно в портфолио будет работа с мировой суперзвездой, это очень круто.

Фото: onliner.by

«Немногие китайцы понимают сарказм»

В последние полтора года Данила переключился на стендап-комедию — тоже на китайском языке. Белорус с подросткового возраста фанател от Джимми Фэллона, мечтал о собственном разговорном шоу и теперь даже жалеет, что не начал шутить в микрофон со сцены раньше. Со стендапа к нему сейчас приходит больше всего новой аудитории, пошли вверх цифры как в «наших» Instagram и TikTok, так и в местных соцсетях: китайцам пришлись по душе остроумные наблюдения иностранца.

— Я ходил на открытые микрофоны и потом выкладывал нарезки записей с выступлений. Первое время, конечно, было очень страшно. У меня еще, кроме разговорной комедии, было много экспериментальных вставок: я и песни пел, и танцевал, и дарил зрителям носки (не ношеные, конечно, новые) — на этом была завязана шутка. На сцене я уже 13 лет, но все равно мандраж присутствовал. Подотпустило только в последние полгода, наверное, хотя, если делаю большие перерывы, волнение снова приходит.

Фото: onliner.by

— Какой юмор у китайцев?

— В принципе, они шутят про все то же самое, что и мы. Среди заходных тем — вся база того же русскоязычного стендапа: жена, дети, работа, учеба. Еще они почему-то считают, что мы, иностранцы, думаем, что все китайцы знают кунг-фу, и любят про это шутить.

Немногие понимают сарказм, его попросту нет в разговорной культуре. И нет пошлых шуток. Обычно славянские комики оставляют подобные приколы на концовку, когда аудитория уже разогрета. Китайцы — нет, и зрители такое в принципе не поймут.

В юморе Данила, как и в рэпе, использует амплуа удивленного иностранца: шутит про ту же разницу менталитетов, язык, еду и прочее в таком духе. Пытался забрасывать общие повседневные темы — не прокатило. Как ни крути, но то, что человек приезжий, китайские зрители точно заметят в момент выхода на сцену и мгновенно сложат в голове определенный образ. Это неплохо, считает Данила, этим как раз можно пользоваться, чтобы и подтверждать их ожидания, и местами ломать.

— Да, пару раз сталкивался с расизмом. Выхожу на сцену — кто-то начинает кричать, что я ему не нравлюсь. Я, конечно, отшучивался: «Что? Что ты говоришь? У тебя плохой китайский, я тебя не понимаю». Все в итоге сглаживалось, но атмосферу такие люди портят сильно. Они не говорили прямо, что я им не нравлюсь, потому что иностранец, хотя понятно, что, скорее всего, причина в этом: выкрики начинались, когда я еще ничего не успевал сказать.

— А над чем, кстати, иностранцу в Китае шутить лучше не стоит?

— Китайские мужчины не любят, когда местные девушки встречаются с иностранцами.

В Китае мало женщин, парни постоянно говорят, что им и так их не хватает, а тут еще вы. Иностранцу делиться подробностями отношений с китаянкой не стоит, только если она не его жена, да и то… У меня в стендапе были истории про бывшую-китаянку. Пару раз попробовал — откровенного негатива не было, но люди не смеялись вообще.

— Можешь здесь об этом рассказать, если хочешь. Сталкивался ли в отношениях с культурными различиями или типа того?

— Девушки любых национальностей очень разные. В моем случае человек, наверное, был более гибким в культурном плане, как и я. Старались подстраиваться друг под друга, поэтому разница не то чтобы сильно ощущалась. Дело скорее в образе мышления. Как по мне, китайцы в целом более закрытые люди, их тяжело понять, они не любят проявлять эмоции. Все идет из семей, из воспитания: так просто не принято. Поэтому в людях тяжело найти какую-то душевность.

Процесс создания монологов у Данилы не особенно отличается от других комиков: записываешь наблюдения, складываешь в цельный рассказ, разгоняешь перспективные шутки с другими комиками. Так называемые камеди-бадди белоруса в основном из русскоговорящей тусовки: у китайских комиков нет такой практики — собираться вместе и добивать шутки друг друга.

Русскоязычное комьюнити в Шанхае достаточно большое. Сейчас с двумя ребятами оттуда Данила запустил свой комедийный клуб — организовывают свои и чужие шоу, подтягивают на выступления известных зарубежных артистов, если те вдруг проездом оказываются в Шанхае. За гастроли звезд отвечает другой дружественный организатор — он привозил Евгения Чебаткова, Сергея Орлова, Нурлана Сабурова, Ваню Усовича. Стадионы, как в СНГ, они, разумеется, не собирают, но под 150 человек в зале есть.

Фото: onliner.by

— Сейчас я больше стараюсь уходить в жанр импровизации: просто в классическом стендапе уже кажется скучным сам процесс сбора материала, написания. Импровизационные форматы бывают разные, чаще всего я иду на открытый микрофон как ведущий, разогреваю публику, общаюсь с залом между выступлениями комиков. С русскоязычными ребятами из клуба тоже собираемся, играем в игры на импровизацию.

Честно говоря, когда мы начали делать русскоязычный клуб, вдруг оказалось, что выступать перед нашей аудиторией мне пока что гораздо более некомфортно. Китайцев я уже лучше понимаю.

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