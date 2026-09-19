Трамп оценил вероятность нападения России на Польшу 4 19.09.2026, 10:29

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Дональд Трамп

Президент США отметил, что Москва атакует союзников Украины уже пять лет.

Страна-агрессор Россия уже нанесла удар по союзникам Украины. Более того, российские захватчики делают это на протяжении последних пяти лет, считает президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Он имеет в виду страны Европы. Об этом американский лидер сообщил в пятницу, 18 сентября, во время очередной встречи с представителями СМИ в Белом доме.

Так президент США прокомментировал недавние заявления Польши о гибридных атаках со стороны России, направленных против европейских стран, и растущие риски нападения непосредственно на территорию Польши.

«Я думаю, что они уже нападали на союзников Украины. Они атакуют союзников Украины уже примерно пять лет», – сказал Трамп.

Он добавил, что, очевидно, это мнение разделяют все.

Напомним: на территории Польши будет построена военная база ВС США. Место ее размещения, вероятно, еще согласовывается – американский президент заявил, что о местоположении объявят уже «очень скоро».

Объявляя об этом, Трамп похвалил президента Польши Кароля Навроцкого за решительное лидерство и назвал польского коллегу своим другом.

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