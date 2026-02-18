The Economist: Россия предлагала Трампу сделку на $12 триллионов 20 18.02.2026, 11:58

13,848

За ее реализацию пророчили Нобелевскую премию мира.

Перед встречей Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске в прошлом году Россия подготовила для Трампа «крупнейшее соглашение» между двумя странами в сфере экономического сотрудничества. В записке Совета безопасности РФ говорилось, что реализация соглашения могла бы принести обоим президентам даже Нобелевские премии.

Во время переговоров обсуждали масштабные бизнес-проекты, включая добычу ресурсов в Арктике и разработку месторождений редкоземельных металлов. Об этом сообщает The Economist.

В частности, Россия предлагала США пакет сделок на $12 трлн в обмен на смягчение санкций.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев по меньшей мере девять раз встречался со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, а представители семьи Трампа вели переговоры о приобретении долей в российских энергетических активах.

Предлагались проекты по добыче нефти и газа в Арктике, создание центра обработки данных с ядерным энергоснабжением, строительство тоннеля под Беринговым проливом и возврат активов Exxon Mobil на $5 млрд.

Документ Совета безопасности РФ описывал «кладовую арктических и северных ресурсов», к освоению которых планировали привлечь суверенные и частные фонды США и других стран.

Как отмечает издание, большинство предложений предназначены, чтобы заинтересовать Трампа, а реальные экономические выгоды значительно меньше.

По оценкам The Economist, даже оптимистичные сценарии позволяют американским компаниям получить лишь около $340 млрд годовых потоков, а не триллионы долларов.

Издание подчеркивает, что согласие на сделку могло бы способствовать восстановлению российской экономики и созданию условий для новых конфликтов, поэтому любой президент США должен был бы оценивать предложение холодно и следить за национальными интересами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com