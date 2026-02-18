The Economist: Россия предлагала Трампу сделку на $12 триллионов

The Economist: Россия предлагала Трампу сделку на $12 триллионов20
- 18.02.2026, 11:58
За ее реализацию пророчили Нобелевскую премию мира.
Перед встречей Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске в прошлом году Россия подготовила для Трампа «крупнейшее соглашение» между двумя странами в сфере экономического сотрудничества. В записке Совета безопасности РФ говорилось, что реализация соглашения могла бы принести обоим президентам даже Нобелевские премии.
Во время переговоров обсуждали масштабные бизнес-проекты, включая добычу ресурсов в Арктике и разработку месторождений редкоземельных металлов. Об этом сообщает The Economist.
В частности, Россия предлагала США пакет сделок на $12 трлн в обмен на смягчение санкций.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев по меньшей мере девять раз встречался со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, а представители семьи Трампа вели переговоры о приобретении долей в российских энергетических активах.
Предлагались проекты по добыче нефти и газа в Арктике, создание центра обработки данных с ядерным энергоснабжением, строительство тоннеля под Беринговым проливом и возврат активов Exxon Mobil на $5 млрд.
Документ Совета безопасности РФ описывал «кладовую арктических и северных ресурсов», к освоению которых планировали привлечь суверенные и частные фонды США и других стран.
Как отмечает издание, большинство предложений предназначены, чтобы заинтересовать Трампа, а реальные экономические выгоды значительно меньше.
По оценкам The Economist, даже оптимистичные сценарии позволяют американским компаниям получить лишь около $340 млрд годовых потоков, а не триллионы долларов.
Издание подчеркивает, что согласие на сделку могло бы способствовать восстановлению российской экономики и созданию условий для новых конфликтов, поэтому любой президент США должен был бы оценивать предложение холодно и следить за национальными интересами.