Урсула фон дер Ляйен объявила о создании Фонда восстановления Украины
- 10.07.2025, 15:13
Вместе с Европейским инвестиционным банком в процессе будут участвовать Италия, Германия, Франция и Польша.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в четверг о создании Европейского фонда для восстановления Украины совместно с ЕС, Италией, Германией, Францией и Польшей.
Как информирует «Европейская правда», об этом фон дер Ляйен заявила на Конференции по восстановлению Украины в Риме.
«Я особенно рада объявить сегодня о создании Европейского флагманского фонда для восстановления Украины, крупнейшего в мире фонда акций для поддержки восстановления», - сказала она.
Фон дер Ляйен добавила, что вместе с частным сектором этот фонд даст старт инвестициям в энергетику, транспорт, критически важные сырьевые материалы и в области двойного назначения.
«Мы буквально вкладываем средства в будущее Украины, используя государственные средства для привлечения масштабных инвестиций частного сектора и помощи в восстановлении страны. Я особенно рада и искренне благодарна, что мы делаем это вместе с Италией, Германией, Францией, Польшей и Европейским инвестиционным банком. Спасибо вам за вашу преданность», - сказала фон дер Ляйен.