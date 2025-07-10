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Урсула фон дер Ляйен объявила о создании Фонда восстановления Украины

  • 10.07.2025, 15:13
Урсула фон дер Ляйен объявила о создании Фонда восстановления Украины
Урсула фон дер Ляйен

Вместе с Европейским инвестиционным банком в процессе будут участвовать Италия, Германия, Франция и Польша.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в четверг о создании Европейского фонда для восстановления Украины совместно с ЕС, Италией, Германией, Францией и Польшей.

Как информирует «Европейская правда», об этом фон дер Ляйен заявила на Конференции по восстановлению Украины в Риме.

«Я особенно рада объявить сегодня о создании Европейского флагманского фонда для восстановления Украины, крупнейшего в мире фонда акций для поддержки восстановления», - сказала она.

Фон дер Ляйен добавила, что вместе с частным сектором этот фонд даст старт инвестициям в энергетику, транспорт, критически важные сырьевые материалы и в области двойного назначения.

«Мы буквально вкладываем средства в будущее Украины, используя государственные средства для привлечения масштабных инвестиций частного сектора и помощи в восстановлении страны. Я особенно рада и искренне благодарна, что мы делаем это вместе с Италией, Германией, Францией, Польшей и Европейским инвестиционным банком. Спасибо вам за вашу преданность», - сказала фон дер Ляйен.

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