Гренландия ответила на заявление Трампа 3 10.04.2026, 9:14

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Гренландский премьер считает, что США не отказались от амбиций в отношении острова.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен ответил на слова президента США Дональда Трампа, который назвал арктический остров «плохо управляемым куском льда», и призвал союзников НАТО объединиться для защиты международного права, пишет Reuters 9 апреля.

«Мы не какой-то кусок льда. Мы — гордое население из 57 000 человек, которые ежедневно работают как добрые граждане мира, полностью уважая всех наших союзников», — сказал Нильсен агентству Reuters.

Он подчеркнул важность сохранения послевоенного геополитического порядка, включая НАТО и международное право, которые сейчас «подвергаются сомнению», призывая союзников к объединению.

Премьер Гренландии также считает, что Трамп не отказался от своих амбиций в отношении острова.

«Я не вижу, чтобы его желание захватить или контролировать Гренландию было снято с повестки дня», — добавил он.

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