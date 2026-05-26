26 мая 2026, вторник, 0:18
Путинская Россия сейчас близка к краху как никогда

  • Юрий Богданов
  • 26.05.2026, 2:31
У диктатора РФ остались только понты.

Давайте очень кратко о том, что происходит.

Путинская Россия сейчас близка к краху, поражению и катастрофе как никогда за эту войну.

При этом Путин ищет возможности для такой эскалации, которая позволит ему «дожать».

Через нападение на Балтию развалить НАТО. Втянуть в войну пюрера. Мобилизация.

Почему он надеется? Потому что, кроме макропроблем, которые уже невозможно игнорировать, он ежедневно получает отчеты о вымышленных победах. Которые дают ему надежду..

Но все это риски. Поэтому на фоне идут понты (какие они непобедимы, лол), террор и качание Украины изнутри.

Они через свои голоса, ботов и агентов обесценивают наши победы, террором и пропагандой пытаются подорвать веру в армию и государство, и ищут возможности как-то протиснуть.

И да, несмотря на то, что мы все под риском, у нас несовершенное государство и не самые лучшие партнеры, мы должны правильно трактовать всю совокупность информации: Россия как никогда близка к поражению.

Собственно, поэтому и беснуются.

Собственно, поэтому будут угрожать и терроризировать. Да, Киеву сейчас приходится терпеть, как Лондону в 1944-1945-ых. Да, мы будем видеть все больше дезинформации и все больше призывов «сдаваться» на фоне террора.

Юрий Богданов, Facebook

